Когда День студента в 2020 году? Дата празднования и история

Это праздник был учрежден студентами многих стран мира более 70 лет назад

Стало известно, когда в 2020 году в России и других странах мира будут праздновать Международный день студента. Это праздник, который был учрежден студентами многих стран мира более 70 лет назад. Посвящен он погибшим студентам из Чехии.

Дата празднования Дня студента

Как и во всем мире, на территории России День студента каждый год отмечается 17 сентября. Впервые отпразднован он был в мире после окончания Второй мировой войны в 1946 году. Установлен он был по инициативе студентов из нескольких стран мира в 1941 году.

Тогда в столице Великой Британии Лондоне состоялась конференция учеников высших учебных заведений со всего мира. Было принято решение 17 ноября сделать Днем памяти в честь пострадавших студентов-патриотов из Чехии.

Чешские студенты массово пострадали в 1939 году, когда Чехословакия была захвачена фашистскими оккупантами. На демонстрацию вышли тысячи студентов из Праги. В тот день они хотели отметить годовщину создания Чехословакии, которая ежегодно праздновалась 28 октября.

Фашисты начали разгонять демонстрации, в следствие чего многие студенты пострадали. Застрелен захватчиками был студент, который обучался на медика. Звали его Ян Оплетал.

Чему посвящен День студента

Ян Оплетал стал не единственной жертвой фашистского режима в Чехии. Пострадали и сотни других студентов. 15 ноября 1939 года с погибшим учеником медицинского факультета состоялось прощание. На нем собрались сотни чешских студентов. Похороны Яна Оплетала переросли в настоящий митинг. Фашисты начали арестовывать протестующих.

Спустя 2 дня сотрудники полиции безопасности Третьего рейха окружили общежития, в которых жили чешские студенты. Они задержали более 1,2 тыс. человек. Все они были отправлены в концентрационный лагерь под названием Заксенхаузен.

9 арестованных на похоронах студента-медика человек были без суда казнены в Праге. Случилось это в тюрьме района Рузине. После этого инцидента Адольф Гитлер приказал закрыть все высшие учебные заведения Чехии. Открыты они были только после окончания Второй мировой войны.

Посвящен Международный день студента, который отмечается каждый год 17 ноября, именно этим событиям. Такая дата была выбрана потому, что в этот день более 1,2 тыс. пражских студентов были отправлены в фашистский концентрационный лагерь. Окончательно учрежден День студента 17 ноября был в 1946 году в Праге. Тогда в столице Чехословакии состоялся Всемирный конгресс студентов.

Дополнительный День студента в России

Мимо праздника 17 ноября не проходит мимо ни одно высшее учебное заведение России. В этот день среди студентов принято посещать вечеринки. Учебная неделя в период с 10 по 17 ноября считается Международной неделей борьбы за мир и дружбу. Студенты организовывают различные тематические мероприятия в своих высших учебных заведениях.

Существует и дополнительный День студента, который посвящен именно российским учащимся в университетах и других вузах. Отмечается он ежегодно 25 января. Учрежден данный праздник на государственном уровне. Постановление №76 об этом подписал в 2005 году президент России Владимир Путин.

Дата 25 января была выбрана потому, что в 1750 году глава Российской Империи Елизавета Петровна подписал приказ о создании Московского университета. Так как 25 января на территории России празднуется еще и Татьянин День, уже более 250 лет Святая Татьяна считается покровительницей всех студентов.

Самое масштабное празднование национального Дня студентов во времена Российской империи всегда проходило в Москве. Начиналось оно с официальной церемонии в Московском университете. Затем все студенты отправлялись на продолжительную вечеринку. В ней принимали участие не только студенты, но и остальные жители города.

Источник: 1rre.ru