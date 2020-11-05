Как попасть на личный прием к мэру Евгению Шестернину в пандемию COVID-19. Секретный номер телефона

Рассказать о проблемах лично главе города - не удастся. Администрация закрыта с 27 марта 2020 из-за коронавируса.

Администрация закрылась от посетителей

Как работают чиновники в Бердске из-за коронавируса, такой запрос "Курьер. Среда. Бердск" направил в адрес главы города Евгения Шестернина 28 октября. Напомним, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией и необходимостью принятия дополнительных мер по недопущению распространения COVID-19 с 14:00 18 марта 2020 года на территории Новосибирской области введен режим повышенной готовности. Это регламентирует постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п.

1. Закрыта ли от посещения горожанами администрация Бердска?

Учитывая Методические рекомендации по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанные Министерством труда и социальной защиты



Российской Федерации (письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.03.2020 № 19-о/10/1-2261) в целях организации режимов труда, в частности органов местного самоуправления.

2. Если да, то с какого числа?

В администрации города Бердска с 27.03.2020 введено временное ограничение личного приема граждан всеми структурными подразделениями и должностными лицами на период действия режима повышенной готовности (постановление администрации города Бердска от 27.03.2020 № 834).

3. Какие муниципальные службы на 29 октября 2020 ведут личный прием граждан?

Рекомендованные способы обращений граждан и юридических лиц к должностным лицам администрации города Бердска в связи с временным введением ограничений прописаны в указанном выше постановлении администрации города Бердска. Постановлением администрации города Бердска от 27.03.2020 № 836 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории города Бердска от чрезвычайной ситуации» руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности, находящихся на территории города Бердска, рекомендовано также временно ограничить личный прием граждан. В целях сохранения санитарно — эпидемиологического благополучия населения максимально сокращены очные контакты граждан.

В целях обеспечения права граждан на обращение в органы местного самоуправления, а также на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, жители города могут воспользоваться устными консультациями и разъяснениями по телефону со специалистами профильных структурных подразделений администрации. Личный прием граждан должностными лицами возможно проводить в формате телефонных переговоров.

4. Просьба предоставить список всех подведомственных муниципальных структур администрации Бердска с адресами и номерами телефонов.

Также на официальном сайте администрации в разделе: «Органы власти / Администрация города / Подведомственные организации» представлен перечень муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Бердска, с указанием необходимых контактных данных.

5. Предоставьте графики посещений горожан на личный прием к главе администрации Бердска с указанием дней недели и времени.

Для организации личного приема граждан с главой города Бердска, заместителями главы администрации в формате телефонных переговоров необходимо позвонить на справочный телефон общественной приемной главы города Бердска (3-14-11), с руководителями структурных подразделений администрации — непосредственно по телефонам структурных подразделений администрации.

6. Предоставьте графики посещений горожан на личный приме к заместителям главы администрации Бердска с указанием дней недели и времени.

Вся необходимая контактная информация представлена на официальном сайте администрации города Бердска в разделе: «Органы власти / Администрация города / Справочник телефонов сотрудников». Телефоны структурных подразделений администрации дополнительно размещены у входа в здание администрации.



7. На какую электронную почту, факс, почтовый адрес жители Бердска могут направить свое обращение или жалобу?

Рекомендованные способы обращений граждан и юридических лиц к должностным лицам администрации города Бердска в связи с временным введением ограничений прописаны в указанном выше постановлении администрации города Бердска.