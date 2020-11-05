Студенты 2020 не хотят стать миллионерами. На что направлены молодые умы и сколько им достаточно для счастья?

Многим семьям достаточно 75 тыс. долларов в год (примерно 6 млн рублей), чтобы чувствовать себя комфортно, счастливо или удовлетворенно.

При появлении дополнительных возможностей возникают и дополнительные проблемы

Почему большинство людей живут от зарплаты до зарплаты и как это исправить, обсуждаем в материале «Слово и Дело».

Иметь миллионы на банковских счетах, наверное, мечтает каждый человек. Хочется жить не от зарплаты до зарплаты и не считать каждый рубль перед тем, как идти в магазин. Однако не всем удается добиться поставленной финансовой цели.

Почему это происходит? Что мешает людям разбогатеть? «Слово и Дело» узнало у кандидата экономических наук и доцента кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрия Твердохлеба.

По словам спикера, в настоящее время одним из популярных векторов развития современной экономической науки является формирование концепции поведенческой экономики. Американский психолог Даниэль Канеман, отвечая на вопрос, что является факторами успеха в экономики и бизнесе, вывел собственную формулу.

Источник: ФБА «Экономика сегодня»

«Знания плюс интуиция, минус эмоция. Вот так звучит эта формула. В этой ситуации, если человек хочет стать богатым, то ему надо, во-первых, иметь достаточно хорошие знания. Во-вторых, развивать в себе интуицию. В-третьих, свести к минимуму эмоциональную составляющую при принятии решении. Вот так говорят люди, которые зарекомендовали себя как сведущие специалисты в оценке поведенческих факторов в достижении успехов в экономике. Канеман является признанным человеком в этой области».

При этом, продолжает эксперт, каждый человек должен понять для себя, что значит слово «разбогатеть». У каждого гражданина есть свои критерии успешности и богатства.

«Шуре Балаганову (центральный герой романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок») для того, чтобы ощущать себя абсолютно счастливым, достаточно было суммы в размере 66 тыс. рублей. Кому-то нужно гораздо больше. Еще я вспоминаю слова русского писателя Александра Грина. Он говорил, что радоваться надо тому, что ты имеешь. Человек, не имеющий на счете миллионы долларов, может ощущать себя гораздо богаче человека, у которого есть эти деньги. Дать однозначный ответ сложно. Кстати, Ричард Тайлер (американский экономист) даже проводил исследования, чтобы выявить показатель удовлетворенности или счастья среднестатистической американской семьи. Он пришел к выводу, что многим семьям достаточно 75 тыс. долларов в год (примерно 6 млн рублей), чтобы чувствовать себя комфортно, счастливо или удовлетворенно».

Наличие миллионов не освобождает человека от хлопот. При появлении дополнительных возможностей возникают и дополнительные проблемы.

С каждым годом происходят изменения, затрагивающие подрастающее поколение. Молодежь стала видеть четкую связь между знаниями и возможностями, которые перед ними откроются в будущем.

«В конце 90-х — начале 2000-х гг. студенты были достаточно индифферентные. Они относились к образованию, как к части имиджа. Но сегодня все изменилось, и это очень выделяется. Вот на днях у меня студенты защищали свои проекты. Я получил колоссальное удовольствие. Они ответственно и целеустремленно получают знания. При этом такое отношение к учебе проявляется не только среди бюджетников, но и среди тех, кто платит за свое образование».

У молодого поколения, объясняет эксперт, нет идеи фикс заработать все миллионы этого мира. Они ориентированы не просто на увеличение благосостояния, а на самореализацию. Они хотят быть успешными в карьере, бизнесе и иметь финансовые возможности для реализации всех своих желаний.

«Обогащение не рассматривается как самоцель. Сегодня ребята в этом плане глубоко мыслящие. Подобные настроения я наблюдаю не только в одном вузе, а во всех».

Источник: slovodel.com