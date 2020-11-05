Что можно и категорически нельзя делать 5 ноября 2020 года в праздник апостола Иакова

Считается, что 5 ноября строго нельзя заниматься чужими делами

5 ноября в народе именуют Яков день. Название пошло от имени апостола Иакова, память которого православные почитают в этот день. Считается, что 5 ноября строго нельзя заниматься чужими делами. Необходимо посвятить время себе и решать свои проблемы. Нельзя злиться и держать зла на других.

Категорические нельзя давать деньги в долг. Бытует мнение, что они не принесут счастья заемщику. Кроме того, есть риск, что долг так и не вернут.

А еще не нужно поручаться за кого-либо, особенно если это не близкий вам человек. Иначе причиной лишних проблем и обязательств, да к тому же вы можете запятнать свою репутацию

Источник: izvmor.ru