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Что можно и категорически нельзя делать 5 ноября 2020 года в праздник апостола Иакова

08:25 05.11.2020 Фото: pixabay.com
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Считается, что 5 ноября строго нельзя заниматься чужими делами.

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Считается, что 5 ноября строго нельзя заниматься чужими делами

5 ноября в народе именуют Яков день. Название пошло от имени апостола Иакова, память которого православные почитают в этот день. Считается, что 5 ноября строго нельзя заниматься чужими делами. Необходимо посвятить время себе и решать свои проблемы. Нельзя злиться и держать зла на других.

Категорические нельзя давать деньги в долг. Бытует мнение, что они не принесут счастья заемщику. Кроме того, есть риск, что долг так и не вернут.

А еще не нужно поручаться за кого-либо, особенно если это не близкий вам человек. Иначе причиной лишних проблем и обязательств, да к тому же вы можете запятнать свою репутацию

Источник: izvmor.ru

апостол Иаков дела запреты дня приметы Что нельзя делать 5 ноября Яков день
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