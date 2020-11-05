Какой сегодня церковный праздник? Что запрещено делать 5 ноября 2020 года

Яков считался покровителем любой мужской работы, которой нужно было заниматься в этот день.

На Руси в этот день было принято подражать жужжанию пчел и есть мед

Дата по старому стилю: 23 октября.

В этот день отмечается память одного из апостолов от семидесяти — Иакова Младшего, прозванного «братом Господним». Есть разные версии происхождения этого прозвища. Наиболее распространенной считается та, которая называет Иакова двоюродным братом Иисуса Христа. Еще по одной версии он приходится сыном Иосифу, родившимся еще до его обручения с Девой Марией.

По преданию, при земной жизни Христа Иаков не признавал его Спасителем, но обратился в веру после смерти и воскресения Иисуса. Его называют первым епископом Иерусалима. Около 63 года Иаков принял мученическую смерть: иудеи сбросили его с крыльца храма и побили камнями.

На Руси в этот день было принято играть в так называемые пчелиные игры — подражать жужжанию пчел и есть мед. Говорили, что чем больше меда съест хозяин и чем громче будет жужжать, тем лучше будут роиться пчелы весной, и тем больше меда удастся собрать следующим летом.

На Якова (Иакова) старались закончить заготовку дров на зиму. Считалось, что если успеть сделать это вовремя, то в доме всегда будет тепло. Яков считался также покровителем любой мужской работы, которой нужно было заниматься в этот день. Так, крестьяне делали гужи из сыромятной кожи, проверяли конскую сбрую.

Существовал обычай «закармливать» землю: разламывали вчерашний пирог, оставшийся от праздника Казанской иконы, и раскидывали куски по ниве, подкармливая птиц. Люди верили, что пернатые своим чириканьем могут успокоить землю и упросить ее дать хороший урожай на следующий год.

На Якова справляли последние осенины — проводы осени. Как подмечали люди, в этот день падал второй снег. Если он был обильным и не таял, то зима обещала быть мягкой, а лето — урожайным. «Снега надует — хлеба прибудет», — говорили в народе. Если же выпадал мелкий, твердый снег — «крупа» — то зиму ждали с Матрениного дня.

Были для этого дня и совсем странные приметы. Например, такая: если отрок в этот день будет готовить долги в учебное заведение, то в течение полувека не найдет доброй жены.

Именины в этот день

Александр, Афанасий, Владимир, Евфросиния, Емельян, Иван, Игнатий, Максим, Николай, Петр, Яков

Источник: calend.ru