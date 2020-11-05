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День военного разведчика в России 5 ноября: История и традиции профессионального праздника

08:35 05.11.2020 Фото: pixabay.com
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Разведка — это «глаза и уши» вооруженных сил, основное средство получения информации.

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Профессия разведчика ведет свою историю с давних времен

День военного разведчика — профессиональный праздник российских военных, чья служба, так или иначе, связана с военной разведкой — отмечается ежегодно 5 ноября. Он установлен указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.

Дата праздника выбрана не случайно. В этот день в 1918 году в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, которое впоследствии превратилось в знаменитое Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — центральный орган управления российской военной разведкой.

Хотя, конечно же, профессия разведчика ведет свою историю с более давних времен. Еще в Киевской Руси разведка была делом государственной важности, а первый орган разведки — Приказ тайных дел (прообраз разведывательного управления того времени) — был основан в 1654 году при царе Алексее Михайловиче. Петр I в своем Воинском уставе 1716 года подвел под разведывательную работу законодательную и правовую базу.

В 1810 году уже при Александре I была создана Экспедиция секретных дел при военном министерстве, через два года ее переименовали в Особенную канцелярию при военном министре. Она стала первым центральным органом Военного министерства Российской империи, который занимался организацией разведки вооруженных сил иностранных государств. В ее задачи входило ведение стратегической разведки (сбор стратегически важных секретных сведений за рубежом), оперативно-тактической разведки (сбор данных о войсках противника на границах России) и контрразведки (выявление и нейтрализация агентуры противника).

Свою же современную историю военная разведка ведет с 1918 года, когда 1 ноября Реввоенсоветом Республики был утвержден штат Полевого штаба (ПШ) Реввоенсовета Республики, а 5 ноября 1918 года штат был введен приказом Реввоенсовета Республики № 197/27.

В составе Полевого штаба Красной Армии приказом Реввоенсовета Республики было образовано Регистрационное управление (Региструпр) для координации усилий всех разведорганов армии: Военно-стратегического отдела Оперативного управления Всероссийского Главного штаба, Разведывательного отделения Оперативного отдела Наркомата по военным делам, Разведывательного отделения Оперативного управления Высшего военного совета.

С этого дня ведет свою историю Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Вооруженных Сил РФ, которое является прямым преемником Региструпра. Именно поэтому 5 ноября считается Днем Советской военной разведки, которой с самого начала, помимо ведения стратегической и оперативной разведки, вменялась работа по добыванию военно-технической информации, сведений о научных достижениях в военной области.

За годы своего существования служба военной разведки не раз меняла свое официальное название и переходила в подчинение различных госуправлений и наркоматов. В 1950 году был создан спецназ ГРУ.

В настоящее время военная разведка входит в структуру Генерального штаба Вооруженных Сил России и носит официальное наименование Главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Разведка — это «глаза и уши» вооруженных сил, основное средство получения информации.

Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГУ ГШ) — орган внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации и центральный орган разведки Вооруженных Сил России — решает ряд задач военно-политического, военно-технического, собственно военного, военно-экономического и экологического характера, имеет возможность вести космическую разведку и располагает довольно широкой агентурной сетью на территории зарубежных стран.

Спецназ ГУ способен проводить специальные операции на территории противника и в районах боевых действий. Численность и структура данной службы являются государственной тайной, а значение военной разведки для вооруженных сил сложно переоценить.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий по обеспечению национальной безопасности, более 700 военных разведчиков удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

Кстати, в истории Советского Союза немаловажное место занимала деятельность контрразведывательных структур. Так, в апреле 1943 года было организовано Главное управление контрразведки «Смерш», на которое были возложены задачи борьбы со шпионской, диверсионной, террористической деятельностью иностранных разведок, борьбы с предательством и изменой Родине в частях и учреждениях Красной Армии, дезертирством и членовредительством на фронтах.

Источник: calend.ru

армия День военного разведчика в России история праздник разведка ГРУ
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