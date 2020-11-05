Мужественные поздравления в стихах 5 ноября с Днем военного разведчика

Одной из самых древних профессий на Руси считается профессия разведчика. Купцы, послы, жители приграничных территорий привлекались для сбора информации. Особое разведывательное управление царской Руси было создано в 1654 году и называлось оно Приказ Тайных Дел. Во времена Великой отечественной Войны было организовано Главное управление контрразведки «Смерш», которое занималось борьбой с диверсионной и шпионской деятельностью иностранных государств, борьбой с предательством и дезертирством в рядах Советской Армии. Совершенствуясь и развиваясь с течением времени военные разведывательные подразделения стали одним из основных источников информации, сочетая в себе все возможные виды разведок – космическую, экономическую, техническую, войсковую. А 5 ноября военные разведчики отмечают свой праздник — в этот день в 1918 году было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведорганов армии, ставшее прообразом современного ГРУ.
Служить в разведке очень сложно:
Бороться, точно в цель стрелять,
И у врагов все тайны узнавать.
Так пусть же будет все успешно
На службе, дома и всегда.
И бережет пускай, конечно,
По жизни Бог от горестей тебя.
С Днем военного разведчика тебя!
Этот праздник отмечает вся страна.
И к чужой беде участлив.
Пусть твое здоровье крепнет,
Радость жизни пусть не меркнет.
И любовью согревает пусть семья
И вовек не покидают пусть друзья.
Поздравляю настоящего мужика с праздником самой мужественной профессии. Ты разведчик и это звучит гордо, очень глобальный смысл несет под собой это слово. Желаю успеха в добыче самой важной, самой полезной информации. Желаю, чтобы твои таланты и твой крепкий мужской характер помогали тебе в любой боевой вылазке и обычных жизненных ситуациях. С праздником, наш дорогой разведчик!
Разведчик, тебя от души поздравляю,
Здоровье пусть будет крепким всегда,
Пусть уважает начальство тебя.
Пусть в семье будет тепло и уют,
И помни, что дома всегда тебя ждут.
Ты гордо носишь звание
Военного разведчика,
Добра тебе желаю я
Во всех твоих стараниях
Победы достижения,
Тепла и понимания
В любовных отношениях!
Военные разведчики —
Армии элита,
Всегда вы там, где действовать
Ночь и темнота —
Подруги ваши верные,
Выдержка и нервы
У вас словно железные.
Желаю вам в разведку
Всегда ходить с удачей,
А на личном фронте —
Вы воины невидимого фронта,
Порой от вас зависит ход войны!
В работе вашей нет места комфорту,
Узнать чужие тайны вы должны.
Хочу удачи пожелать побольше,
Она важна во избежание бед,
Желаю мира — нет его дороже,
Для тебя, как для героя,
Двери все свои откроем!
Ты сегодня — самый главный,
Самый лучший, самый славный!
Поздравляем с днём прекрасным,
Пусть сияет солнце ясно!
Ты — разведчик, в этом мире
В разведке с тобою не страшно,
Ведь ты настоящий боец,
Пытается враг понапрасну
Тебя раскусить наконец,
Не сдашься, идя прямо к цели,
Все в мире тебе нипочем,
Вот так все бойцы бы умели!
Сегодня праздник твой, разведчик,
Мы поздравляем от души,
Ты оставайся не замечен,
Дела с успехом заверши!
Не обделит пусть жизнь здоровьем,
И нет ненастий на пути,
Желаем дружно мы, с любовью,
В День разведчика желаю,
Чтоб мечты твои сбывались,
На границе — тишина,
А в столице — красота!
На душе твоей — покой,
Сразу как придёшь домой,
В сборе чтоб была семья,
Источник: pozdravok.ru