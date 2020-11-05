Мужественные поздравления в стихах 5 ноября с Днем военного разведчика

5 ноября военные разведчики отмечают свой праздник — в этот день в 1918 году было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведорганов армии, ставшее прообразом современного ГРУ.

Совершенствуясь и развиваясь с течением времени военные разведывательные подразделения стали одним из основных источников информации

Одной из самых древних профессий на Руси считается профессия разведчика. Купцы, послы, жители приграничных территорий привлекались для сбора информации. Особое разведывательное управление царской Руси было создано в 1654 году и называлось оно Приказ Тайных Дел. Во времена Великой отечественной Войны было организовано Главное управление контрразведки «Смерш», которое занималось борьбой с диверсионной и шпионской деятельностью иностранных государств, борьбой с предательством и дезертирством в рядах Советской Армии. Совершенствуясь и развиваясь с течением времени военные разведывательные подразделения стали одним из основных источников информации, сочетая в себе все возможные виды разведок – космическую, экономическую, техническую, войсковую. А 5 ноября военные разведчики отмечают свой праздник — в этот день в 1918 году было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведорганов армии, ставшее прообразом современного ГРУ.

Служить в разведке очень сложно:

Бороться, точно в цель стрелять,



Всегда быть смелым, осторожнымИ у врагов все тайны узнавать.

Так пусть же будет все успешно

На службе, дома и всегда.

И бережет пускай, конечно,

По жизни Бог от горестей тебя.

С Днем военного разведчика тебя!

Этот праздник отмечает вся страна.



Будь всегда успешен, счастлив,И к чужой беде участлив.

Пусть твое здоровье крепнет,

Радость жизни пусть не меркнет.

И любовью согревает пусть семья

И вовек не покидают пусть друзья.

Поздравляю настоящего мужика с праздником самой мужественной профессии. Ты разведчик и это звучит гордо, очень глобальный смысл несет под собой это слово. Желаю успеха в добыче самой важной, самой полезной информации. Желаю, чтобы твои таланты и твой крепкий мужской характер помогали тебе в любой боевой вылазке и обычных жизненных ситуациях. С праздником, наш дорогой разведчик!

Разведчик, тебя от души поздравляю,



В профессии важной успехов желаю.Здоровье пусть будет крепким всегда,Пусть уважает начальство тебя.Пусть в семье будет тепло и уют,И помни, что дома всегда тебя ждут.

Ты гордо носишь звание

Военного разведчика,

Добра тебе желаю я



И счастья бесконечного.

Во всех твоих стараниях

Победы достижения,

Тепла и понимания

В любовных отношениях!

Военные разведчики —

Армии элита,

Всегда вы там, где действовать



Надо шито-крыто.

Ночь и темнота —

Подруги ваши верные,

Выдержка и нервы

У вас словно железные.

Желаю вам в разведку

Всегда ходить с удачей,

А на личном фронте —



Любви, добра и счастья.

Вы воины невидимого фронта,

Порой от вас зависит ход войны!

В работе вашей нет места комфорту,

Узнать чужие тайны вы должны.

Хочу удачи пожелать побольше,

Она важна во избежание бед,

Желаю мира — нет его дороже,



Здоровья и везенья, долгих лет!

Для тебя, как для героя,

Двери все свои откроем!

Ты сегодня — самый главный,

Самый лучший, самый славный!

Поздравляем с днём прекрасным,

Пусть сияет солнце ясно!

Ты — разведчик, в этом мире



Будь всегда самым любимым!

В разведке с тобою не страшно,

Ведь ты настоящий боец,

Пытается враг понапрасну

Тебя раскусить наконец,

Не сдашься, идя прямо к цели,

Все в мире тебе нипочем,

Вот так все бойцы бы умели!



С разведчика радостным днем!

Сегодня праздник твой, разведчик,

Мы поздравляем от души,

Ты оставайся не замечен,

Дела с успехом заверши!

Не обделит пусть жизнь здоровьем,

И нет ненастий на пути,

Желаем дружно мы, с любовью,



К своей мечте бодрей лети!

В День разведчика желаю,

Чтоб мечты твои сбывались,

На границе — тишина,

А в столице — красота!

На душе твоей — покой,

Сразу как придёшь домой,

В сборе чтоб была семья,



Обожали все тебя!

Источник: pozdravok.ru