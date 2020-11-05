Какой сегодня праздник? Все даты и исторические события 5 ноября 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 5 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День рыжих в США 5 ноября

• День военной разведки

• День рассматривания старых фотографий

• День рождения Останкинской телебашни



• День памяти святого апостола Иакова, брата Господня• Праздник Апам-Напата• Международный день проектного менеджера (International Project Management Day)• Международный день стаута (International Stout Day)• Всемирный день распространения информации о проблеме цунами (World Tsunami Awareness Day)• Международный день менеджеров-волонтёров (International Volunteer Managers Day)• День рыжих (National Redhead Day) - США• День «Мужчины готовят ужин» (National Men Make Dinner Day) - США• День разведывательных войск - Армения• День американского футбола (American Football Day) - США• День Пуно (Puno Day) - Перу• День благодарения - Либерия• День Гая Фокса (Guy Fawkes Day) - Великобритания• День независимости Колона - Панама• Именины у Якова, Николая, Владимира, Александра, Емельяна, Игната, Максима, Елисея, Ивана, Петра• День Якова (Яков Гужник)

Важные события

1612 – освобождение Москвы. Капитуляция польско-литовского гарнизона Московского Кремля.

1918 – основано ГРУ Генштаба.

1919 – образован Военный университет Министерства обороны РФ (ВУМО)

1929 – в Москве открылся первый в СССР планетарий

1934 – в Ленинградском кинотеатре «Титан» состоялась премьера фильма «Чапаев», снятого братьями Васильевыми.

1935 – начался выпуск настольной игры «Монополия»

1946 – серия авиационных катастроф у московского аэропорта Внуково. Погибли 19 человек.



1952 – во Владимире открылось регулярное троллейбусное движение.1955 – проводятся первые испытания турбореактивного самолёта Ту-104.1963 – открыты станции Киевского метрополитена «Политехнический институт» и Завод «Большевик» (теперь Шулявская).1964 – в Чернигове открылось регулярное троллейбусное движение.1965 - в Ленинграде в бывшем особняке Н. В. Спиридонова открыт Дворец торжественной регистрации рождений «Малютка».1967 – в Москве сдан в эксплуатацию Останкинский телецентр.1990 – Совет Министров РСФСР принимает постановление о создании государственного герба, государственного флага и гимна.1991 – выполнен первый в истории прямой авиарейс Москва – Тель-Авив.1996 – президенту России Борису Ельцину делают операцию шунтирования на сердце, Виктор Черномырдин исполняет обязанности Президента России.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend