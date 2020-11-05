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Какой сегодня праздник? Все даты и исторические события 5 ноября 2020 в России и мире

08:01 05.11.2020 Фото: pixabay
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Список праздников России и мира 5 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День рыжих в США 5 ноября

• День военной разведки
• День рассматривания старых фотографий
• День рождения Останкинской телебашни

• День памяти святого апостола Иакова, брата Господня
• Праздник Апам-Напата
• Международный день проектного менеджера (International Project Management Day)
• Международный день стаута (International Stout Day)
• Всемирный день распространения информации о проблеме цунами (World Tsunami Awareness Day)
• Международный день менеджеров-волонтёров (International Volunteer Managers Day)
• День рыжих (National Redhead Day) - США
• День «Мужчины готовят ужин» (National Men Make Dinner Day) - США
• День разведывательных войск - Армения
• День американского футбола (American Football Day) - США
• День Пуно (Puno Day) - Перу
• День благодарения - Либерия
• День Гая Фокса (Guy Fawkes Day) - Великобритания
• День независимости Колона - Панама
• Именины у Якова, Николая, Владимира, Александра, Емельяна, Игната, Максима, Елисея, Ивана, Петра
• День Якова (Яков Гужник)

Важные события

1612 – освобождение Москвы. Капитуляция польско-литовского гарнизона Московского Кремля.
1918 – основано ГРУ Генштаба.
1919 – образован Военный университет Министерства обороны РФ (ВУМО)
1929 – в Москве открылся первый в СССР планетарий
1934 – в Ленинградском кинотеатре «Титан» состоялась премьера фильма «Чапаев», снятого братьями Васильевыми.
1935 – начался выпуск настольной игры «Монополия»
1946 – серия авиационных катастроф у московского аэропорта Внуково. Погибли 19 человек.

1952 – во Владимире открылось регулярное троллейбусное движение.
1955 – проводятся первые испытания турбореактивного самолёта Ту-104.
1963 – открыты станции Киевского метрополитена «Политехнический институт» и Завод «Большевик» (теперь Шулявская).
1964 – в Чернигове открылось регулярное троллейбусное движение.
1965 - в Ленинграде в бывшем особняке Н. В. Спиридонова открыт Дворец торжественной регистрации рождений «Малютка».
1967 – в Москве сдан в эксплуатацию Останкинский телецентр.
1990 – Совет Министров РСФСР принимает постановление о создании государственного герба, государственного флага и гимна.
1991 – выполнен первый в истории прямой авиарейс Москва – Тель-Авив.
1996 – президенту России Борису Ельцину делают операцию шунтирования на сердце, Виктор Черномырдин исполняет обязанности Президента России.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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