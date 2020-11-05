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Убедил бедных россиян в неважности курса рубля Путин

08:30 05.11.2020 Фото: Ударит по кошельку?
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Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике.

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В опросе приняли участие более 1,5 тысячи респондентов.

Большинство россиян (56 процентов) перестали бояться обвала рубля, потому что ослабление национальной валюты никак не влияет на их финансовое положение. Такое исследование опубликовала онлайн-платформа Webbankir, пишет агентство «Прайм».

Только 24 процента отметили незначительное ухудшение своих финансов, а о заметном негативном влиянии заявили 18 процентов респондентов. Падение курса рубля скажется на благосостоянии положительно, уверены еще 2 процента. В конце октября президент Россия Владимир Путин посоветовал гражданам игнорировать динамику курса рубля, отметив, что главным фактором является его стабильность.

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи респондентов. Они были разделены на три группы в зависимости от размера ежемесячного дохода: до 40 тысяч рублей, от 40 тысяч до 100 тысяч рублей и более 100 тысяч рублей. Оптимистичнее всего настроены россияне, которые получают не более 40 тысяч рублей. Среди них 62 процента уверены, что колебание курса никак не отразится на их материальном положении.

При этом 74 процента заявили, что не хранят деньги в валюте, не пользуются импортными товарами и не отдыхают за рубежом. Среди респондентов с доходом от 100 тысяч рублей только 45 процентов говорят, что их материальное положение не зависит от слабого рубля. Еще 40 процентов считают, что оно ухудшится незначительно, 13 процентов — что значительно. Чем выше доход респондентов, тем более внимательно они реагируют на изменение валютных курсов, отметили эксперты.

Обвал рубля в последние месяцы не должен повлиять на стабильность и связан в первую очередь с внешними негативными обстоятельствами и ситуацией на мировых рынках. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

деньги обвал рубль
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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 05 ноября 2020 08:53
Конечно, Вове, можно игнорировать динамику курса рубля, он то на многомиллионном содержание налогоплательщиков, конечно этого не заметит, молодец, пожизненный оптимист!..
Поросёнок Пётр, 05 ноября 2020 09:31
Великий Владимир Владимирович принял Россию от Ельцина с 28 рублями за доллар и довёл к 20 году до 80 рублей. И это конечно же не важно, что цены практически на всё денно и ношно растут, не в этом счастье в жизни. Главное, что бы наш Национальный Лидер в своём бункере хорошо кушал, мы уж потерпим.
Российский Минфин предложил в 2021 году увеличить расходы на президента и его администрацию. Об этом сообщает РИА Новости. В будущем году траты собираются увеличить на 88,8 миллиона рублей, до 14,28 миллиарда, в 2022-м они составят 14,4 миллиарда рублей. По планам ведомства, в 2023 году расходы снова вырастут — до 14,8 миллиарда рублей.

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