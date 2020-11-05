Грибы и наркотики легализовали параллельно с выборами президента США

В свою очередь жители Орегона высказались за отмену уголовной ответственности за хранение небольшого количества тяжелых наркотиков, в частности, героина и кокаина.

Вынесенный на голосование в Вашингтоне вопрос — не единственный в стране, связанный с наркотиками.

Избиратели в американской столице Вашингтоне проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и некоммерческого распространения галлюциногенных грибов. Об этом сообщает The Hill.

Голосование по этому вопросу прошло в рамках дня всеобщих выборов 3 ноября. За декриминализацию выступило большинство жителей округа Колумбия — более 76 процентов.

Так называемая Инициатива 81 предусматривает, что преследование людей, причастных к «некоммерческому выращиванию, культивированию, покупке, транспортировке, распространению и хранению» галлюциногенных грибов станет одним из наименее важных направлений деятельности полицейских. При этом генпрокурора округа также призывают прекратить преследование лиц из этого списка.

Вынесенный на голосование в Вашингтоне вопрос — не единственный в стране, связанный с наркотиками. Так, избиратели в Нью-Джерси проголосовали за легализацию использования марихуаны в рекреационных целях. Аналогичные вопросы поднимались в штатах Монтана, Аризона, Южная Дакота и Миссисипи. А жители Орегона выступили за отмену уголовной ответственности за хранение небольшого количества тяжелых наркотиков, в том числе героина и кокаина.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. Окончательных результатов президентских выборов еще нет, но действующий лидер Дональд Трамп уже поздравил своих избирателей с победой.