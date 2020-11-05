Скончался выдающийся российский ученый-ядерщик Михаил Панасюк

"Московский университет с глубоким прискорбием сообщает, что 3 ноября на 76-м году жизни скончался директор института профессор Михаил Игоревич Панасюк", - говорится в сообщении.

Панасюк родился 14 августа 1945 года в Москве. В 1967 году окончил физический факультет МГУ, в 1972-м — аспирантуру и в том же году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1988 году — докторскую диссертацию. В 1993 году Панасюку присуждено ученое звание профессора. Вся жизнь Панасюка была связана с Научно-исследовательским институтом ядерной физики, в котором он проработал более 50 лет, из них почти 30 лет — в должности директора.