Скончался выдающийся российский ученый-ядерщик Михаил Панасюк

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Директор НИИ ядерной физики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Михаил Панасюк скончался 3 ноября на 76-м году жизни, сообщила пресс-служба вуза.
"Московский университет с глубоким прискорбием сообщает, что 3 ноября на 76-м году жизни скончался директор института профессор Михаил Игоревич Панасюк", - говорится в сообщении.
Панасюк родился 14 августа 1945 года в Москве. В 1967 году окончил физический факультет МГУ, в 1972-м — аспирантуру и в том же году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1988 году — докторскую диссертацию. В 1993 году Панасюку присуждено ученое звание профессора. Вся жизнь Панасюка была связана с Научно-исследовательским институтом ядерной физики, в котором он проработал более 50 лет, из них почти 30 лет — в должности директора.
Научные интересы Панасюка были связаны с физикой космоса: исследованием космической радиации, магнитосфер планет и космических лучей с помощью космических и наземных экспериментов.
В результате экспериментальных исследований на спутниках Земли, автором которых является Панасюк, получены фундаментальные научные результаты: доказана возможность резонансного ускорения ионов в радиационных поясах Земли под действием квазипериодических флуктуаций магнитного поля, определена роль радиальной диффузии частиц радиационных поясов при воздействии флуктуаций электростатического и магнитных полей. Приоритеты в этой области признаны зарубежными специалистами.
Панасюк – автор уникальных экспериментов по изучению аномальных космических лучей, выполненных на спутниках, которые привели к открытию нового явления в околоземном пространстве – формирования радиационного пояса Земли, состоящего из частиц аномальных космических лучей – и доказательству его связи с нейтральными частицами межзвездного газа.
Под руководством Панасюка осуществлены четыре международных эксперимента (ATIC) на высотных аэростатах в Антарктике по изучению космических лучей в малоизученном интервале энергий. Он являлся одним из координаторов работ по развиваемому в настоящее время проекту "Тунка" – совместной астрофизической обсерватории МГУ и Иркутского университета вблизи озера Байкал, направленному на исследование космических лучей высоких энергий.