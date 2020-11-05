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Секрет успеха «Игры престолов» раскрыли ученые

09:15 05.11.2020 Фото: HBO
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Математики и литературоведы пришли к выводу о схожести "Песни льда и пламени" с исландскими сагам

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Успех сериала привлек к произведениям Мартина внимание многих ученых.

Изучение характера повествования в "Песни льда и пламени" – саги, на основе которых сняли сериал "Игра престолов" – с точки зрения математики и литературоведения показало, что успех книг Джорджа Мартина может объяснять то, что они больше похожи на реалистичные исландские саги, чем на "Беовульфа" и другие классические эпосы средневековой Европы. Результаты исследования опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

 "Характер социальных связей между персонажами в "Песни льда и пламени" близок к тому, как работают реальные социальные сети. Этого вполне достаточно, чтобы сделать эту серию более реалистичной, чем эгоцентричные "Беовульф" или "Похищение быка из Куальнге". С точки зрения мифологии серия книг Джорджа Мартина больше похожа по структуре повествования на исландские саги, чем на эти эпосы", – пишут исследователи.

Сериал "Игра престолов", который был снят по мотивам книг из серии "Песни льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина, стал одним из самых популярных телевизионных шоу 2010-2019 годов. Каждый сезон многие ключевые герои сериала либо погибали, либо теряли свой статус. Вымышленный мир Мартина оказался невероятно глубоким и богатым.

Успех сериала привлек к произведениям Мартина внимание многих ученых. Они начали серьезно исследовать эти произведения с помощью математики и литературоведения. Исследователи использовали их как для того, чтобы предсказать, кто из героев доживет до конца сериала, так и для того, чтобы выяснить секреты успеха сериала и книжной саги Мартина.

Для этого ученые проанализировали, как все персонажи, упоминаемые в книгах Мартина, взаимодействовали между собой, а также составили максимально точную хронологию подобных контактов. Аналогичным образом ученые проанализировали "Беовульф" и "Похищение быка из Куальнге" – два важнейших эпоса Англии и Ирландии.

Реалистичный мир "Игры престолов"

В общей сложности в "Песни льда и пламени" задействовано более 2 тыс. поименованных персонажей, которые взаимодействуют друг с другом более 41 тыс. раз. Несмотря на это, типичное число контактов между ними, а также размеры круга общения во всех главах книги оставались относительно небольшими. Они сопоставимы с аналогичными значениями для реальной жизни. Для "Беовульфа" и "Похищение быка из Куальнге" это не так: там повествование завязано на фигурах центральных героев этих эпосов.

При этом даже центральные персонажи книг Мартина, от чьего лица шло повествование, были знакомы или взаимодействовали примерно с полутора сотнями других героев. Это в целом соответствует тому, с каким количеством знакомых и окружающих имеет дело типичный человек сегодня.

Вдобавок в каждой главе обычно было примерно три-четыре десятка персонажей. Это аналогично пьесам Шекспира и другим шедеврам прошлого. Сама структура повествования в книгах Мартина оказалась похожа на то, как устроены саги исландских викингов, а не мифы Англии и Ирландии.

Анализ частоты смертей и других значимых событий в мире "Песни льда и пламени" показал, что вымышленный мир Мартина не слишком кровав, случаен или перенасыщен. В этом отношении, по мнению Данбара и его коллег, он тоже больше напоминает реальный мир, чем эпос и мифы прошлого.

Поэтому ученые считают, что одной из двух главных причин популярности книг "Песни льда и пламени" и сериала "Игры престолов" была именно эта реалистичность. Благодаря ей читатели и зрители могут удерживать в памяти все происходящие события и ориентироваться в отношениях между героями, несмотря на их кажущуюся запутанность и сложность.

В свою очередь, по мнению ученых, Мартин специально создает ощущение случайности происходящего с помощью "временных прыжков" между разными главами. Это делается для того, чтобы увлечь читателя и заставить его разобраться в ситуации, анализируя имеющуюся у него информацию. Оба этих приема помогли "Песни льда и пламени" прочно войти культуру и интеллектуальную жизнь начала текущего столетия, заключают ученые.

Игра престолов сериал
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