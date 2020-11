Секрет успеха «Игры престолов» раскрыли ученые

Успех сериала привлек к произведениям Мартина внимание многих ученых.

Изучение характера повествования в "Песни льда и пламени" – саги, на основе которых сняли сериал "Игра престолов" – с точки зрения математики и литературоведения показало, что успех книг Джорджа Мартина может объяснять то, что они больше похожи на реалистичные исландские саги, чем на "Беовульфа" и другие классические эпосы средневековой Европы. Результаты исследования опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.