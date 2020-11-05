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Явка на президентских выборах в США стала самой высокой за 120 лет

09:45 05.11.2020 Фото: pixabay
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Действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

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По словам Макдоналда, явка была самой высокой за последние 120 лет - в 1900 году она составляла 73,7%.
Явка на выборах президента США в 2020 году оказалась наивысшей за прошедшие 120 лет, говорится в публикации The Hill со ссылкой на предварительные данные проекта United States Election Project.
 "Предварительные оценки показывают, что на президентских выборах 2020 года явка была самой высокой с 1900 года, согласно проекту United States Election Project", - сказано в публикации.
В материале отмечается, что профессор политологии Университета Флориды Майкл Макдоналд, который ведет проект, заявил, что 160 миллионов человек проголосовали на выборах во вторник, явка составила 66,9%. По словам Макдоналда, явка была самой высокой за последние 120 лет - в 1900 году она составляла 73,7%.
выборы президент сша
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