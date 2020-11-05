Явка на президентских выборах в США стала самой высокой за 120 лет

По словам Макдоналда, явка была самой высокой за последние 120 лет - в 1900 году она составляла 73,7%.

"Предварительные оценки показывают, что на президентских выборах 2020 года явка была самой высокой с 1900 года, согласно проекту United States Election Project", - сказано в публикации.

В материале отмечается, что профессор политологии Университета Флориды Майкл Макдоналд, который ведет проект, заявил, что 160 миллионов человек проголосовали на выборах во вторник, явка составила 66,9%. По словам Макдоналда, явка была самой высокой за последние 120 лет - в 1900 году она составляла 73,7%.