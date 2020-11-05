Лечебное обнимание: Ученые доказали исцеляющую силу прикосновений

“Нежные прикосновения – это то, как наши биологические системы сообщают друг другу, что мы в безопасности, что нас любят и что мы не одиноки”, – сообщил Йоханнес Эйхштедт, профессор психологии Стэнфордского университета.

По словам экспертов, физическое прикосновение настолько важно для нашего здоровья и развития, что медицинский центр Раша в Чикаго активно набирает добровольцев для обнимашек, чтобы помочь тяжелобольным новорожденным, родившимся в их центре, процветать и расти. Точно так же как и дети, взрослым людям нужны прикосновения других людей, особенно близких и любимых.

Проведя ряд исследований, учёные определили преимущества объятий для организма человека.

Уменьшают стресс. Исследования показали, что нежное прикосновение помогает высвобождать приятные химические вещества мозга, серотонин и дофамин.

Уменьшают симптомы болезни Альцгеймера. Согласно психологии, исцеляющее прикосновение (HT) и терапевтическое прикосновение (TT), уменьшают беспокойство и другое возбуждение у пациентов с деменцией.

Уменьшают боль. Было показано, что массаж уменьшает боль, включая дискомфорт от лечения рака, хронические боли, головные боли и боли при артрите. Многие онкологические центры имеют в штате массажиста, который хорошо осведомлен и регулярно работает с людьми, страдающими раком. Исследователи из Гарвардской Медицинской школы говорят, что исцеляющее прикосновение также может помочь людям восстановиться после травмы или операции.

При отсутствии возможности поддерживать физическую связь, эксперты рекомендуют не терять связь мысленную. Хотя физическое прикосновение невероятно важно, говорят исследователи, так же полезно оставаться мысленно связанным с теми, кто вас окружает. Особенно во время пандемии, когда физическое прикосновение не поощряется, протягивание руки с улыбкой, дружеское приветствие и даже более глубокий осмысленный разговор добавят наполненности в вашу жизнь. Изоляция пандемии уже повлияла на наше психическое благополучие. Стратегическая группа Бененсена опросила 775 взрослых и обнаружила, что 55% опрошенных взрослых заявили, что коронавирус оказал влияние на их психическое здоровье.

Источник: Med-heal.ru.