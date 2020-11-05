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Любимая классика в "Книжной долине"

09:28 05.11.2020 Фото: Книжная долина
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Книги на любой цвет и вкус в "Книжной долине".

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Работаем без выходных и перерывов

От отечественной классики до зарубежной! Всё вы найдете на наших книжных полках и по более чем доступной цене!
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Наш адрес ул. Ленина 85

Работаем без выходных и перерывов
с 9:00 до 19:00

Источник: Раздел Книжной долины на сайте Весь Бердск

классическая литература книга книжный магазин в Бердске Книжная долина
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