Любимая классика в "Книжной долине"

От отечественной классики до зарубежной! Всё вы найдете на наших книжных полках и по более чем доступной цене!
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Наш адрес ул. Ленина 85
с 9:00 до 19:00
Источник: Раздел Книжной долины на сайте Весь Бердск
Книги на любой цвет и вкус в "Книжной долине".
От отечественной классики до зарубежной! Всё вы найдете на наших книжных полках и по более чем доступной цене!
__________________
Наш адрес ул. Ленина 85
Источник: Раздел Книжной долины на сайте Весь Бердск
От редакции
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