Как избежать мошенничества, после смерти близкого человека

Если работники госструктур пытаются ОКАЗАТЬ НА ВАС ДАВЛЕНИЕ (например, угрожая затянуть процедуру оформления документов или иные препятствия с их стороны) помните: ЭТО НЕЗАКОННО!

Похороны Премиум в ритуальной службе «Обелиск»

Уважаемые жители г.Бердска и НСО !

Считаем своим долгом предупредить вас о том, что в нашем городе действует незаконная система получения информации о семьях, где произошло несчастье. Некоторые нечистоплотные похоронные фирмы и «черные агенты» за деньги получают адреса, телефоны родственников умершего от людей, констатирующих смерть на месте происшествия. Купив адрес, такие агенты немедленно направляются к родственникам и предлагают похоронные и другие услуги. Такие действия незаконны, нарушают действующее законодательство о персональных данных, коррупции, нормы морали и этики.

Если у вас случилось несчастье, ушел из жизни ваш близкий, вы вызвали скорую помощь или полицию, и к Вам тотчас же без приглашения пришел ритуальный агент, это значит, что информацию о смерти вашего родственника ему продали. Это также означает, что Вы заплатите за похороны на 8-10 тысяч рублей больше. У вас есть полное право отказаться от услуг таких агентов и самостоятельно выбрать похоронное бюро.

Если Вас постигло несчастье, и Вы вынуждены заниматься похоронами своих близких, помните:

1. Прежде всего, нельзя торопиться и под влиянием эмоций соглашаться на услуги незнакомых людей, настойчиво Вас уговаривающих. Если сразу после того, как вы вызвали скорую помощь или полицию, сообщив о смерти человека, к Вам без приглашения пришел ритуальный агент, Вы заплатите за похороны на 8-10 тысяч рублей больше. У вас есть полное право отказаться от услуг таких агентов и самостоятельно выбрать похоронное бюро.

2. Если представители государственных учреждений, прибывшие по долгу службы удостоверить факт смерти Вашего близкого, пытаются склонить Вас к сотрудничеству с тем или иным похоронным агентством, помните: ОНИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ЭТОГО ДЕЛАТЬ! НИКТО НЕ ВПРАВЕ ПРИНУЖДАТЬ ВАС ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ТЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫМ ВЫ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ ИЛИ ЦЕНЫ КОТОРЫХ КАЖУТСЯ ВАМ ЗАВЫШЕННЫМИ. Вы можете отказаться от их услуг немедленно без объяснения причин.

3. Если работники госструктур пытаются ОКАЗАТЬ НА ВАС ДАВЛЕНИЕ (например, угрожая затянуть процедуру оформления документов или иные препятствия с их стороны) помните: ЭТО НЕЗАКОННО! Вы имеете право обратиться с жалобой на них в вышестоящие надзорные инстанции: прокуратуру Новосибирской области или службу собственной безопасности УВД. Когда Вы сообщите об этом вашим посетителям, их пыл заметно убавится.

4. Если есть возможность, фиксируйте переговоры на диктофон или видеокамеру. Если документы предъявлять отказываются, вызывайте полицию с жалобой на незаконное проникновение в Ваше жилище. Если дежурный в полиции по каким-либо причинам отказывается реагировать на Ваш вызов, фиксируйте его персональные данные (ФИО и звание) и обещайте подать жалобу в прокуратуру.

5. НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ. Ведь не разбираясь в ценах на товары и услуги, не зная, что действительно необходимо для организации похорон, стоимости кремации или могилы, Вы легко можете заплатить во много раз больше реальной цены. Часто к нам обращаются люди, жалуясь на то, что они ЗАПЛАТИЛИ ЗА ПОХОРОНЫ 60, 70, А ПОРОЙ И БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, в то время как стоимость оказанных услуг не превышает 25-35 тысяч. Недобросовестные агенты перепродают кремацию в два, три раза дороже, берут с Вас плату за услуги морга в размере 5-7 тысяч рублей, накручивают на товары 200-300% сверху. Позвоните в несколько фирм и просто сравните цены на отдельные услуги (такие как стоимость услуг морга, кремации, могилы, транспорта) и Вы будете удивлены разницей.

6. Не забывайте, что ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА на организацию похорон избавит Вас от многих неприятностей. Если Вам выдали просто квитанцию, непонятного вида «бумажку» без указания реквизитов компании, без печатей, с «расплывчатыми» описаниями товаров и услуг, могут возникнуть трудности с получением социального пособия, возмещением стоимости похорон за счет средств Министерства обороны и другими льготами.

7. По возможности, оформляйте заказы не на дому, а в похоронных бюро, где вы не только сможете наглядно выбрать ритуальные изделия, но и сравнить их стоимость с прейскурантами и ценниками, ознакомиться с правилами оформления заказов.

10. Еще один способ избежать ошибок и мошенничества при подготовке похорон — позаботиться о похоронах заранее и заключить прижизненный договор.

Передайте эту информацию своим родственникам и знакомым, тем людям, для кого она может быть полезна. Будьте бдительны и не забывайте о своих правах!

Подробную консультацию специалиста по организации похорон вы можете получить круглосуточно в бесплатной информационной службе :

Телефоны для справок: 380-65-26, 8-913-771-59-73

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛО ПОДОЗРЕНИЕ, ЧТО ВАС ПЫТАЮТСЯ ОБМАНУТЬ ИЛИ ШАНТАЖИРОВАТЬ, ВЫ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ.

Телефоны и адреса :

Прокуратура Новосибирской области

630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, дом 20-а.

Телефон дежурного прокурора 210-28-15,

круглосуточный телефон «доверия» 223-44-29.

Адреса и телефоны районных прокуратур Новосибирска

Министерство Здравоохранения НСО

Горячий телефон: (383) 223-67-67

Источник: Раздел Похоронный дом "Обелиск"