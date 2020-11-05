05.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Гороскопы / Общество

Гороскоп на сегодня от Павла Глобы: 5 ноября 2020 года у Близнецов радостные вести, у Тельцов удача

08:08 05.11.2020 Фото: Pikist
0

Гороскоп на четверг, 5 ноября 2020 года, обещает благоприятный день для восстановления старых связей, а также для неожиданных встреч. Судьба предоставит вам еще один шанс вспомнить старых друзей и окунуться в теплые воспоминания прошлого.

% name% title
У Тельцов после широкой полосы неудач, наконец, проклюнулись ростки везения

Овен

Овнам может выпасть довольно нервный день. Скорее всего, это будет связано с напряженностью на работе. Возможно, вы не будете успевать вовремя закончить заказ. Постарайтесь сосредоточиться на работе с самого утра.

Телец

У Тельцов  после широкой полосы неудач, наконец, проклюнулись ростки везения. Сегодня вам может повезти в чем угодно: от личных отношений до карьерного продвижения на работе.

Близнецы

Близнецы сегодня могут узнать весть, которая очень их обрадует. Возможно, это будет как-то связано с вами лично, а возможно, будет касаться близких вам людей.

Рак

У Раков сегодня будет на высоком уровне интуиция. Вы сможете увидеть и проследить мотивацию чужих поступков, или даже предсказать их. Возможно, вам нужно смелее и чаще применять эту вашу способность.

Лев

Львам  захочется тепла и семейного уюта. Возможно, вы даже откажетесь от вечерних посиделок с друзьями ради того, чтобы провести сегодняшний вечер с самыми близкими людьми.

Дева

Девы невольно могут быть сегодня втянуты в конфликт. Причем не вы его начнете. Однако именно вам может более всего достаться в ходе этого конфликта.

Весы

Весы могут почувствовать легкое недомогание. Возможно вы где-то "подцепили" простудное заболевание, ведь уже начался сезон этих немощей. Не отчаивайтесь и не приписывайте себе сразу то, чего у вас нет.

Скорпион

У Скорпионов не самой удачной может оказаться вторая половина дня. Поэтому астролог рекомендует вам все важные дела постараться успеть сделать до обеда, а вечером просто предаться безделью.

Стрелец

Стрельцам можно смело делать большие покупки и договариваться с партнерами о перспективных вложениях денег. У вас сегодня - идеальный день для финансовых операций.

Козерог

Козероги сегодня, увы, не застрахованы от неприятностей на работе. Однако не торопитесь считать их роковыми, и не жгите мостов с руководством и коллегами. Это лишь временные трудности.

Водолей

Водолеям именно сегодня стоит браться за дело, которым вы хотите заняться на досуге. В общем, если вы всерьез  решили идти в тренажерный зал или заняться иностранным языком – пора начинать.

Рыбы

Рыбы могут сегодня подняться по карьерной лестнице. Если вы уверены, что уже можете считать себя профессионалом в своем деле – самое время поговорить с руководством о повышении.

Источник: today

астрология гороскоп знаки зодиака прогноз на день Павел Глоба
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отличного вам дня!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лечебное обнимание: Ученые доказали исцеляющую силу прикосновений
10:00 05-11-2020
Лечебное обнимание: Ученые доказали исцеляющую силу прикосновений
По делу о теракте в Вене есть выходцы из России
09:52 05-11-2020
По делу о теракте в Вене есть выходцы из России
Явка на президентских выборах в США стала самой высокой за 120 лет
09:45 05-11-2020
Явка на президентских выборах в США стала самой высокой за 120 лет
Какая самая слабая и нестабильная валюта в мире, узнайте
09:30 05-11-2020
Какая самая слабая и нестабильная валюта в мире, узнайте
Студенты 2020 не хотят стать миллионерами. На что направлены молодые умы и сколько им достаточно для счастья?
09:29 05-11-2020
Студенты 2020 не хотят стать миллионерами. На что направлены молодые умы и сколько им достаточно для счастья?
Любимая классика в "Книжной долине"
09:28 05-11-2020
Любимая классика в
Зарезала своих 8-летних сыновей-близнецов невменяемая мать
09:25 05-11-2020
Зарезала своих 8-летних сыновей-близнецов невменяемая мать
Секрет успеха «Игры престолов» раскрыли ученые
09:15 05-11-2020
Секрет успеха «Игры престолов» раскрыли ученые
БердскЧисло новых зараженных COVID-19 за сутки на 5 ноября названо в Бердске
09:13 05-11-2020
Число новых зараженных COVID-19 за сутки на 5 ноября названо в Бердске
В продаже появились сырные доски! Бутик Прованс - Бердск!
09:12 05-11-2020
В продаже появились сырные доски! Бутик Прованс - Бердск!