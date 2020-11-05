Гороскоп на сегодня от Павла Глобы: 5 ноября 2020 года у Близнецов радостные вести, у Тельцов удача

Гороскоп на четверг, 5 ноября 2020 года, обещает благоприятный день для восстановления старых связей, а также для неожиданных встреч. Судьба предоставит вам еще один шанс вспомнить старых друзей и окунуться в теплые воспоминания прошлого.

У Тельцов после широкой полосы неудач, наконец, проклюнулись ростки везения

Овен

Овнам может выпасть довольно нервный день. Скорее всего, это будет связано с напряженностью на работе. Возможно, вы не будете успевать вовремя закончить заказ. Постарайтесь сосредоточиться на работе с самого утра.

Телец

У Тельцов после широкой полосы неудач, наконец, проклюнулись ростки везения. Сегодня вам может повезти в чем угодно: от личных отношений до карьерного продвижения на работе.

Близнецы

Близнецы сегодня могут узнать весть, которая очень их обрадует. Возможно, это будет как-то связано с вами лично, а возможно, будет касаться близких вам людей.

Рак

У Раков сегодня будет на высоком уровне интуиция. Вы сможете увидеть и проследить мотивацию чужих поступков, или даже предсказать их. Возможно, вам нужно смелее и чаще применять эту вашу способность.

Лев

Львам захочется тепла и семейного уюта. Возможно, вы даже откажетесь от вечерних посиделок с друзьями ради того, чтобы провести сегодняшний вечер с самыми близкими людьми.

Дева

Девы невольно могут быть сегодня втянуты в конфликт. Причем не вы его начнете. Однако именно вам может более всего достаться в ходе этого конфликта.

Весы

Весы могут почувствовать легкое недомогание. Возможно вы где-то "подцепили" простудное заболевание, ведь уже начался сезон этих немощей. Не отчаивайтесь и не приписывайте себе сразу то, чего у вас нет.

Скорпион

У Скорпионов не самой удачной может оказаться вторая половина дня. Поэтому астролог рекомендует вам все важные дела постараться успеть сделать до обеда, а вечером просто предаться безделью.

Стрелец

Стрельцам можно смело делать большие покупки и договариваться с партнерами о перспективных вложениях денег. У вас сегодня - идеальный день для финансовых операций.

Козерог

Козероги сегодня, увы, не застрахованы от неприятностей на работе. Однако не торопитесь считать их роковыми, и не жгите мостов с руководством и коллегами. Это лишь временные трудности.

Водолей

Водолеям именно сегодня стоит браться за дело, которым вы хотите заняться на досуге. В общем, если вы всерьез решили идти в тренажерный зал или заняться иностранным языком – пора начинать.

Рыбы

Рыбы могут сегодня подняться по карьерной лестнице. Если вы уверены, что уже можете считать себя профессионалом в своем деле – самое время поговорить с руководством о повышении.

Источник: today