05.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Протаранил здание университета пассажирский автобус. Есть жертвы

08:45 05.11.2020 Фото: СК
0

В момент буксировки кабина автобуса буквально начала рассыпаться.

% name% title
В автобусе находилось 26 человек.

04.11.2020 около 22 часов в Великом Новгороде пассажирский автобус въехал в здание Новгородского Университета им. Я. Мудрого. В автобусе находилось 26 человек. По предварительным данным погибла 1 женщина водитель, 10 человек пострадали.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На месте происшествия находятся исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Новгородской области, следователи-криминалисты следственного управления. Также работают сотрудники полиции, МЧС, врачи скорой медицинской помощи. Устанавливается точное количество пострадавших в аварии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.

авария автобус ДТП
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как произошла авария?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лечебное обнимание: Ученые доказали исцеляющую силу прикосновений
10:00 05-11-2020
Лечебное обнимание: Ученые доказали исцеляющую силу прикосновений
По делу о теракте в Вене есть выходцы из России
09:52 05-11-2020
По делу о теракте в Вене есть выходцы из России
Явка на президентских выборах в США стала самой высокой за 120 лет
09:45 05-11-2020
Явка на президентских выборах в США стала самой высокой за 120 лет
Какая самая слабая и нестабильная валюта в мире, узнайте
09:30 05-11-2020
Какая самая слабая и нестабильная валюта в мире, узнайте
Студенты 2020 не хотят стать миллионерами. На что направлены молодые умы и сколько им достаточно для счастья?
09:29 05-11-2020
Студенты 2020 не хотят стать миллионерами. На что направлены молодые умы и сколько им достаточно для счастья?
Любимая классика в "Книжной долине"
09:28 05-11-2020
Любимая классика в
Зарезала своих 8-летних сыновей-близнецов невменяемая мать
09:25 05-11-2020
Зарезала своих 8-летних сыновей-близнецов невменяемая мать
Секрет успеха «Игры престолов» раскрыли ученые
09:15 05-11-2020
Секрет успеха «Игры престолов» раскрыли ученые
БердскЧисло новых зараженных COVID-19 за сутки на 5 ноября названо в Бердске
09:13 05-11-2020
Число новых зараженных COVID-19 за сутки на 5 ноября названо в Бердске
В продаже появились сырные доски! Бутик Прованс - Бердск!
09:12 05-11-2020
В продаже появились сырные доски! Бутик Прованс - Бердск!