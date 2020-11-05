Протаранил здание университета пассажирский автобус. Есть жертвы

В момент буксировки кабина автобуса буквально начала рассыпаться.

В автобусе находилось 26 человек.

04.11.2020 около 22 часов в Великом Новгороде пассажирский автобус въехал в здание Новгородского Университета им. Я. Мудрого. В автобусе находилось 26 человек. По предварительным данным погибла 1 женщина водитель, 10 человек пострадали.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На месте происшествия находятся исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Новгородской области, следователи-криминалисты следственного управления. Также работают сотрудники полиции, МЧС, врачи скорой медицинской помощи. Устанавливается точное количество пострадавших в аварии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.