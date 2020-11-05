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Зарезала своих 8-летних сыновей-близнецов невменяемая мать

09:25 05.11.2020 Фото: pixabay.com
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Экспертиза обнаружила у женщины признаки хронического психического расстройства.

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В Республике Татарстан направлено в суд уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера в отношении жительницы города Казани

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы города Казани, уличенной в совершении деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних совершенное с особой жестокостью), п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

По версии следствия, 1 марта 2020 года в квартире одного из домов по улице Чистопольской города Казани на почве личных неприязненных отношений женщина нанесла ножевые ранения двум сыновьям 2012 г.р., после чего пыталась свести счеты с жизнью. В результате полученных телесных повреждений один ребенок скончался на месте, второй был госпитализирован.

Проведенная экспертиза обнаружила у женщины признаки хронического психического расстройства, которое лишает ее и лишало возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

На основании вышеизложенного следствие обратилось в суд с постановлением о применении в отношении женщины принудительной меры медицинского характера.

Источник: tatarstan.sledcom.ru

зарезала нож
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