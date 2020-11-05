Из-за чего можно повторно заболеть коронавирусом, стало известно

Вероятность заражения COVID-19 зависит от группы крови: результаты 2-х исследований

Есть ли вероятность заразиться коронавирусом у тех, кто уже перенес это заболевание, и в какой форме оно может протекать во второй раз, в интервью радио Sputnik рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ученые получаю все больше подтверждений того, что повторное заражение коронавирусом возможно. Люди, которые перенесли эту болезнь, должны понимать, что защита, которую выработал их организм, может быть недостаточной, поэтому им ни в коем случае нельзя проявлять беспечность и пренебрегать мерами защиты, предупредил в интервью радио Sputnik вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Повторное заражение коронавирусом в принципе возможно. Другое дело, что это происходит гораздо реже, чем первичное заболевание. Но этот факт означает, что человек, которые перенес коронавирус, должен соблюдать все те же меры предосторожности, что и обычный здоровый человек. Еще такая повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжелой, чем первая", – объяснил вирусолог.



Основная защита от коронавируса – это естественный иммунитет человека. В зависимости от того, каким был иммунный ответ во время болезни, можно предположить вероятность повторного заражения, отметил профессор Альтштейн."Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно. Будет ли эта инфекция тяжелее протекать или нет во второй раз, то это вопрос, который пока недостаточно изучен", – заключил Анатолий Альтштейн.

Источник: radiosputnik.ria.ru