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Решился купить месторождение нефти в России Лукашенко. Путин «за»

10:30 05.11.2020 Фото: pixabay.com
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О каком месторождении идет речь и на каких условиях возможна его покупка - не сообщается.

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Предметом детального обсуждения стала и ситуация в мире

Телефонный разговор Президентов Беларуси и России состоялся вечером 4 ноября. Предметно и обстоятельно Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили самый широкий спектр тем.

В частности, одними из основных вопросов стали ситуация с распространением COVID-19, обстановка вокруг Беларуси и России, а также внутри двух стран. В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в Беларуси, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой.

Предметом детального обсуждения стала и ситуация в мире. В частности, в Соединенных Штатах Америки и соседних с Беларусью странах - Польше, Литве, Украине.

Подробно обсудили лидеры и актуальные вопросы внутренней повестки России и Беларуси.

Из иных актуальных тем разговора - вопрос перевалки белорусских товаров из порта Усть-Луга, военно-техническое сотрудничество.

Шла речь и о начале переговоров по поставкам углеводородов - нефти и газа - в Беларусь в будущем году. Все вопросы в данном направлении главы государств договорились решать оперативно. Также Президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров.

Кроме того, Александр Лукашенко поблагодарил и проинформировал российского коллегу о завершении работ по включению первого энергоблока белорусской АЭС в энергосистему.

Источник: president.gov.by

белоруссия президент протесты Владимир Путин Александр Лукашенко
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