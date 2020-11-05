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«Убить всех норок»: Зачем начали массово уничтожать зверьков?

11:00 05.11.2020 Фото: pixabay.com
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На уничтожение норок, помимо национального агентства по чрезвычайным ситуациям, будут брошены в том числе и Вооруженные силы.

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Власти Дании решили уничтожить всех норок для борьбы с COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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«Убить всех норок»: Зачем начали массово уничтожать зверьков?Из-за чего можно повторно заболеть коронавирусом, стало известноЕщё 351 новостей

Власти Дании решили уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку, сообщила премьер-министр королевства Метте Фредериксен.

Слова главы правительства передали местные СМИ. Как сообщает портал TVS, сейчас мутировавший вирус выявили у 12 человек. Его особенность заключается в ослаблении способности к образованию антител, а это может привести к проблеме при использовании вакцины от COVID-19. Таким образом, зверьки, у которых обнаружился мутировавший вирус, могут стать угрозой в борьбе с распространением новой инфекции.

"Все норки в Дании должны быть уничтожены. Вы теряете дело всей жизни, передававшееся из поколения в поколение. Это черный день для меня и для всех, кто работает в этой промышленности. Правительство понимает это", – сказала Фредериксен.

Премьер добавила, что коронавирусную инфекцию обнаружили на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных, в 23-х ситуация неопределенная. Власти пытались найти другое решение проблемы, однако риск распространения мутировавшей инфекции слишком высокий, посетовала Фредериксен. Власти Дании уверены, что новая мутация может распространиться не только в Дании, но и в других государствах.

Помощь фермерам в уничтожении норок окажут вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям.

"Мы в Дании осознаем ответственность перед жителями страны. Но в условиях мутации вируса мы также понимаем, какую ответственность мы несем перед остальным миром", – заключила глава правительства.

Источник: РИА Новости

COVID-19 дания коронавирус норка пандемия
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От редакции

Жалко норок?

Аноним, 05 ноября 2020 11:45
НВР:
Совсем свихнулись? Дальше на каких ведьм начнут охотится? История с охотой на ведьм и сжиганием их на костре повторяется по спирали?

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