Зрители в середине ноября увидят на экранах новый сериал «Перевал Дятлова»

В Москве представили сериал "Перевал Дятлова"

Закрытая премьера драматического сериала "Перевал Дятлова" о расследовании гибели группы студентов в феврале 1959 года на севере Свердловской области состоялась в Москве. Создатели проекта Валерий Федорович и Евгений Никишов пообещали, что финал проекта даст зрителям "смысловой и эмоциональный" ответ на загадку, которая волнует исследователей долгие годы.

"Когда мы готовились, мы изучили тысячи страниц, у нас был трехтомник - выдержки из материалов дела, из статей, воспоминаний. В проекте очень много документального, в некоторых моментах есть отступления, но мы сделали это сознательно, поскольку художественная правда тоже была важна. < ...> Ответ на вопрос о том, что случилось, там есть, но, разумеется, он никого не удовлетворит. У Ильи Куликова, когда он писал сценарий, была определенная идея, я бы сказал, общегуманистическая. Две сюжетные линии в конце сходятся эмоционально и по смыслу", - сказал продюсер и режиссер Евгений Никишов. Российские зрители увидят проект на канале ТНТ с 16 ноября, а также на платформе Premier.

Триллер "Перевал Дятлова" основан на реальных событиях и посвящен загадочной истории гибели группы студентов в походе в 1959 году. Трагедия получила широкий резонанс в отечественных и международных СМИ, о ней было снято большое количество документальных фильмов и телепрограмм. Режиссеры и продюсеры Евгений Никишов и Валерий Федорович, сценарист Илья Куликов при создании сериала получили доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучили дневники погибших студентов. Никишов и Федорович сняли нечетные серии, которые рассказывают о расследовании гибели студентов.

Художественным руководителем фильма является Павел Костомаров, вместе со Степаном Гордеевым он также выступил режиссером-постановщиком четных серий, которые воспроизводят события похода туристической группы и рассказывают о самих погибших. "Мы прочитали дневники, выяснилось, что они были такие чистые, светлые, юные, как показано в фильме "Девчата". Мы даже актеров искали исходя из такой органики. Мы старались воспроизвести ту эпоху", - поделился Федорович.

Операторами выступили Глеб Филатов и Алексей Стрелов, которые сняли "Перевал Дятлова" на пленку 16 мм, чтобы создать ассоциацию с фильмами 1950-х годов. Съемки проекта проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье, а также Кировской и Мурманской областях.

О трагедии

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института - пять студентов, три инженера и инструктор турбазы, руководителем группы был Игорь Дятлов. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, но у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.

В феврале 2019 года, спустя 60 лет после загадочной смерти туристов, Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова. 11 июля 2020 года она заявила, что группа Дятлова погибла от лавины.

Источник: ТАСС