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Не хватает времени на отдых от работы и быта, пожаловались жители России

10:45 05.11.2020 Фото: pixabay.com
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Опрос проводился методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1503 россияна из всех федеральных округов.

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Половине россиян не хватило времени на отдых от работы и быта

Каждый второй россиянин сталкивается с нехваткой времени на отдых от работы и (или) домашних хлопот, а каждый четвертый почти всегда пребывает в состоянии стресса. Мужчины жалуются на дефицит отдыха и стрессы реже женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования* СК “Росгосстрах Жизнь” и банка “Открытие” о качестве жизни граждан и влияния на него материальных и нематериальных факторов.

Возможность качественно отдохнуть после выполнения будничных обязанностей и уровень стресса оказались одними из значимых факторов, влияющих на качество жизни россиян, наряду с такими финансовыми и материальными факторами, как уровень дохода, наличие сбережений и собственного жилья.

В рамках опроса респондентам предлагалось, в частности, ответить на вопрос, получается ли у них качественно отдыхать после выполнения работы и (или) домашних дел. Относительное большинство (35,4%) рассказали, что объем работы и домашних дел не оставляет им достаточно времени на качественный отдых, — в гендерном разрезе так ответили 36,4% женщин и 34,3% мужчин. Еще 14,1% опрошенных отметили, что они не работают, но из-за большого объема домашних дел им не хватает времени на качественный отдых, — в гендерном разрезе так ответили 20,1% женщин и 7,5% мужчин.

29,1% респондентов, напротив, указали, что объем работы и домашних дел оставляют им достаточно времени на качественный отдых. Так говорили преимущественно мужчины: 37,3% мужчин и 21,5% женщин. Еще 16,2% опрошенных указали, что они не работают, а объем домашних дел позволяет им выделить время на качественный отдых, — в гендерном разрезе так говорили 17,5% женщин и 14,8% мужчин.

В возрастном разрезе чаще других о нехватке времени на качественный отдых после работы и / или выполнения домашних дел говорили респонденты в возрасте от 30 до 49 лет (55,8%). О наличии достаточного количества времени, в свою очередь, говорили опрошенные в возрасте от 18 до 29 лет (51%).

В рамках опроса респондентам также предлагалось оценить уровень стресса в своей жизни. Более половины опрошенных (53,3%) рассказали, что периодически испытывают стресс, но как правило справляются с ним. В гендерном разрезе так ответили 56,6% женщин и 49,7% мужчин.

Почти четверть респондентов (23,8%) испытывают стресс почти всегда, — и это преимущественно женщины (27,3% женщин против 19,9% мужчин). На почти полное отсутствие стресса в своей жизни указали 21,6% опрошенных — в основном мужчины (29% мужчин против 14,9% женщин).

В возрастном разрезе чаще других о постоянном пребывании в состоянии стресса говорили респонденты в возрасте от 50 до 59 лет (27,3% против 25,5% опрошенных в возрасте от 30 до 49 лет, 24% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет и 20,3% респондентов в возрасте от 60 лет). На почти полное отсутствие стрессов в жизни чаще других указывали опрошенные в возрасте от 60 лет (24,8% против 23,2% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет, 20% опрошенных в возрасте 50-59 лет и 17,6% опрошенных в возрасте от 30 до 39 лет).

* В телефонном опросе, проведенном в октябре 2020 года, приняли участие 1503 респондента из всех федеральных округов, из них 48% мужчин и 52% женщин. В возрастном разрезе 26,1% респондентов относятся к возрастной категории 18-29 лет; 28,7% — 30-49 лет, 14,6% — 50-59 лет и 30,5% — 60 лет и старше.


быт отдых работа
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