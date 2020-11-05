Начнут штрафовать Google и Twitter за цензуру в России

Также для защиты профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (блогеров и владельцев каналов, пабликов, групп) ассоциация просит Минцифры рассмотреть возможность создания в России закона "О блогерах".

В России предложили ввести штрафы для Google и Twitter за цензуру СМИ

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры рассмотреть возможность законодательного введения для иностранных интернет-компаний штрафов до 10 миллионов рублей за цензурирование российских СМИ, а также возможность принудительного ареста денежных средств таких компаний, говорится в письме ассоциации (копия есть у РИА Новости).

В письме напоминается, что, по инофрмации Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и Россия 1.

"Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обращается к Вам с просьбой рассмотреть возможность внесения изменения в статью 13.16 КоАП, чтобы на иностранные юридические лица, у которых отсутствует официальное представительство в России, налагались миллионные штрафы за осуществление цензуры российских СМИ, а также внести изменения в иные нормативно-правовые акты, которые позволили бы в принудительном порядке накладывать арест на денежные средства, которые собирают в пользу иностранных компаний их российские партнеры", – говорится в письме директора АППСИМ Владимира Зыкова главе Минцифры Максуту Шадаеву.



Как отмечается в письме, сегодня, согласно статье 13.16 КоАП ("Воспрепятствование распространению продукции средства массовой информации"), максимальная сумма штрафа, который грозит компаниям за цензурирование российских СМИ, составляет 10 тысяч рублей. По мнению ассоциации, для иностранных корпораций такая мера ничтожно мала.

"В АППСИМ предлагают внести изменение в статью 13.16 КоАП и добавить "на иностранных юридических лиц наложение штрафа от 10 миллионов рублей до 1 процента международной выручки", – говорится в письме.

К цензуре ассоциация предлагает отнести любые действия с контентом и аккаунтами российских СМИ, включая добавление любых дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других отечественных СМИ.

Также для защиты профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (блогеров и владельцев каналов, пабликов, групп) ассоциация просит Минцифры рассмотреть возможность создания в России закона "О блогерах".

"Он в добровольном порядке должен дать возможность регистрироваться блогерам в качестве "блогера" и получить права и обязанности, схожие со СМИ, а также получить защиту от цензуры иностранных платформ", – поясняется в письме.

Глава АППСИМ Зыков подтвердил РИА Новости подлинность письма и уточнил, что его направили в Минцифры 3 ноября.

"В этом году на Facebook и Twitter были наложены штрафы в размере 4 миллиона руболей. Но ФССП не обладает правами, чтобы эти деньги взыскивать с партнеров Facebook и

Twitter. А в России очень много таких организаций. Необходимо дать приставам право забирать по исполнительному листу эти средства у российских рекламных партнеров, которые они должны отправить американским соцсетям", – заключил Зыков.

В Минцифры сообщили, что получили письмо.

Источник: РИА Новости