Начнут штрафовать Google и Twitter за цензуру в России

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры рассмотреть возможность законодательного введения для иностранных интернет-компаний штрафов до 10 миллионов рублей за цензурирование российских СМИ, а также возможность принудительного ареста денежных средств таких компаний, говорится в письме ассоциации (копия есть у РИА Новости).
В письме напоминается, что, по инофрмации Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и Россия 1.
"Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обращается к Вам с просьбой рассмотреть возможность внесения изменения в статью 13.16 КоАП, чтобы на иностранные юридические лица, у которых отсутствует официальное представительство в России, налагались миллионные штрафы за осуществление цензуры российских СМИ, а также внести изменения в иные нормативно-правовые акты, которые позволили бы в принудительном порядке накладывать арест на денежные средства, которые собирают в пользу иностранных компаний их российские партнеры", – говорится в письме директора АППСИМ Владимира Зыкова главе Минцифры Максуту Шадаеву.
"В АППСИМ предлагают внести изменение в статью 13.16 КоАП и добавить "на иностранных юридических лиц наложение штрафа от 10 миллионов рублей до 1 процента международной выручки", – говорится в письме.
К цензуре ассоциация предлагает отнести любые действия с контентом и аккаунтами российских СМИ, включая добавление любых дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других отечественных СМИ.
Также для защиты профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (блогеров и владельцев каналов, пабликов, групп) ассоциация просит Минцифры рассмотреть возможность создания в России закона "О блогерах".
"Он в добровольном порядке должен дать возможность регистрироваться блогерам в качестве "блогера" и получить права и обязанности, схожие со СМИ, а также получить защиту от цензуры иностранных платформ", – поясняется в письме.
Глава АППСИМ Зыков подтвердил РИА Новости подлинность письма и уточнил, что его направили в Минцифры 3 ноября.
"В этом году на Facebook и Twitter были наложены штрафы в размере 4 миллиона руболей. Но ФССП не обладает правами, чтобы эти деньги взыскивать с партнеров Facebook и
Twitter. А в России очень много таких организаций. Необходимо дать приставам право забирать по исполнительному листу эти средства у российских рекламных партнеров, которые они должны отправить американским соцсетям", – заключил Зыков.
В Минцифры сообщили, что получили письмо.
Источник: РИА Новости