Розыск: угнали Tоyota RAV-4 по улице Вокзальной в Бердске

Водитель ищет угнанный автомобиль

>Как сообщил читатель "Курьер. Среда. Бердск" , 4 ноября 2020года, примерно в 6.30 утра, от дома №20 на улице Вокзальная был угнан автомобиль Tоyota RAV-4 2005 года выпуска c госномером К 814 АС 04. Отличительные черты: цвет темно-серый (черный), на заднем стекле наклейка "9 мая", кожаный чехол на запаске "4*4".

- Приглядитесь, возможно, стоит у Вас во дворе, возможно, без номеров, - пишет бывший владелец Игорь.

Телефоны для связи:



89134569036 Игорь89139016120 Роман89139075847 Юля

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