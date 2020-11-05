«Что в лоб, что по лбу»: призвал не ждать потепления отношений с США Познер

Познер спрогнозировал последствия "двоевластия" в США для России

Ситуация с выборами президента США может обернуться "двоевластием", однако это вряд ли скажется на отношениях с Россией, считает Владимир Познер. Слова журналиста приводятся на его личном сайте.

Он призвал не ожидать позитивных изменений во взаимоотношениях стран вне зависимости от того, одержит ли победу на выборах Дональд Трамп или Джозеф Байден.

"Российское руководство довольно давно пришло к выводу, что "что в лоб, что по лбу". Не имеет значения, кто президент Соединенных Штатов в нынешних условиях, что как были плохие отношения, хуже, в общем-то, некуда, такими же они останутся, по крайней мере, еще на один срок", — высказался Познер.

При этом телеведущий считает, что избрание действующего президента США на второй срок позволит ему действовать более свободно, смело и независимо.

"В этом смысле, возможно, будут какие-то шаги предприняты Трампом, которые могли бы России "понравиться", — допустил журналист.

Телеведущий и журналист Владимир Познер является гражданином России, Франции и Соединенных Штатов.

Выборы в США

В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

Кандидаты на пост главы государства — действующий президент Дональд Трамп от Республиканской партии и Джозеф Байден от Демократической партии. Оба кандидата заявляют о победе, однако оглашение итогов затягивается. Пока ни один из них не набирает необходимые 270 голосов выборщиков.

Источник: РИА Новости