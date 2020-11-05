Кто стал рекордсменом по количеству голосов за всю историю выборов, узнайте

Байден побил исторический рекорд США по числу полученных голосов

Кандидат в президенты США Джо Байден получил наибольшее за всю историю Штатов число голосов избирателей в свою поддержку, сообщил телеканал CNBC.

По последним данным Fox News, бывшему вице-президенту страны уже удалось заручиться поддержкой более 69,8 миллионов избирателей, тогда как прошлый рекорд в 69,4 миллиона был установлен демократом Бараком Обамой в 2008 году.

В США 3 ноября прошли выборы главы государства, на высший в стране пост претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Избирательные участки по всей стране уже закрылись, ведется подсчет голосов.



Явка на выборах США приблизилась к рекорду 120-летней давности.А из короткого ролика ниже вы узнаете, кто займет Белый дом после выборов президента в США.