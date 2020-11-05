В школах города Бердска 28 заболевших учеников и 28 педагогов. В детских садах 3 заболевших ребёнка.
Всего закрыто на карантин по COVID 19 - 33 класса в 12 школах и 6 групп в детских садах. По ОРВИ 6 закрытых групп в детских садах.
Зараженных COVID-19 учителей и педагогов снова нашли в Бердске за сутки на 5 ноября 2020
11:04 05.11.2020
Всего закрыто на карантин по COVID 19 - 33 класса в 12 школах и 6 групп в детских садах.
В школах города Бердска 28 заболевших учеников и 28 педагогов. В детских садах 3 заболевших ребёнка.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Как себя чувствуете?
БердскЗамерзшая набережная бизнесмена Илющенко попала на фото в ноябре 2020 в Бердске
12:07 05-11-2020
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко снялся в сериале. В 7 лет мальчик открыл счет во французском банке для своих гонораров
12:01 05-11-2020
Бердск"Куда вы тратите столько денег?": Достали поборы в детских садах родителей Бердска
11:31 05-11-2020
Начнут штрафовать Google и Twitter за цензуру в России
11:30 05-11-2020
Потеряла ребенка рекламирующая домашние роды блогерша из Новосибирска 2
11:22 05-11-2020