05.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Зараженных COVID-19 учителей и педагогов снова нашли в Бердске за сутки на 5 ноября 2020

11:04 05.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

Всего закрыто на карантин по COVID 19 - 33 класса в 12 школах и 6 групп в детских садах.

% name% title
Школы перевели на дистанционку

В школах города Бердска 28 заболевших учеников и 28 педагогов. В детских садах 3 заболевших ребёнка.
Всего закрыто на карантин по COVID 19 - 33 класса в 12 школах и 6 групп в детских садах. По ОРВИ 6 закрытых групп в детских садах.

коронавирус педагоги учителя
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как себя чувствуете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗамерзшая набережная бизнесмена Илющенко попала на фото в ноябре 2020 в Бердске
12:07 05-11-2020
Замерзшая набережная бизнесмена Илющенко попала на фото в ноябре 2020 в Бердске
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко снялся в сериале. В 7 лет мальчик открыл счет во французском банке для своих гонораров
12:01 05-11-2020
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко снялся в сериале. В 7 лет мальчик открыл счет во французском банке для своих гонораров
Зрители в середине ноября увидят на экранах новый сериал «Перевал Дятлова»
12:00 05-11-2020
Зрители в середине ноября увидят на экранах новый сериал «Перевал Дятлова»
«Что в лоб, что по лбу»: призвал не ждать потепления отношений с США Познер
11:45 05-11-2020
«Что в лоб, что по лбу»: призвал не ждать потепления отношений с США Познер
Бердск"Куда вы тратите столько денег?": Достали поборы в детских садах родителей Бердска
11:31 05-11-2020
Начнут штрафовать Google и Twitter за цензуру в России
11:30 05-11-2020
Начнут штрафовать Google и Twitter за цензуру в России
«Перекрыл все движение»: автобус с пассажирами занесло на дороге в Новосибирске
11:30 05-11-2020
«Перекрыл все движение»: автобус с пассажирами занесло на дороге в Новосибирске
Потеряла ребенка рекламирующая домашние роды блогерша из Новосибирска 2
11:22 05-11-2020
Потеряла ребенка рекламирующая домашние роды блогерша из Новосибирска
Кто стал рекордсменом по количеству голосов за всю историю выборов, узнайте
11:15 05-11-2020
Кто стал рекордсменом по количеству голосов за всю историю выборов, узнайте
БердскНашли на полу в квартире 83-летнюю старушку спасатели в Бердске
11:05 05-11-2020
Нашли на полу в квартире 83-летнюю старушку спасатели в Бердске