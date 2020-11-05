Зараженных COVID-19 учителей и педагогов снова нашли в Бердске за сутки на 5 ноября 2020

Всего закрыто на карантин по COVID 19 - 33 класса в 12 школах и 6 групп в детских садах.

Школы перевели на дистанционку В школах города Бердска 28 заболевших учеников и 28 педагогов. В детских садах 3 заболевших ребёнка.

Всего закрыто на карантин по COVID 19 - 33 класса в 12 школах и 6 групп в детских садах. По ОРВИ 6 закрытых групп в детских садах.

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