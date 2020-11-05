Нашли на полу в квартире 83-летнюю старушку спасатели в Бердске

Родные забеспокоились, когда бабушка долго не отвечала на стук и звонки в дверь. Они попросили спасателей вскрыть дверь.

Спасателей часто вызывают деблокировать двери в квартирах, за которыми людям грозит опасность

Деблокировали входную дверь в квартиру 83-летней старушки днем 3 ноября сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова, пожилая женщина длительное время не отвечала на звонки и стук в дверь. Родные забеспокоились, не случилось ли чего с ней, и обратились в поисково-спасательный отряд с просьбой обеспечить доступ в квартиру.

Спасатели прибыли на место, с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь и вошли в квартиру. Бабушку они обнаружили лежащей на полу. Она упала и не смогла самостоятельно подняться.

Пожилую женщину спасатели перенесли на постель и оставили ее на попечение родных.

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