«Перекрыл все движение»: автобус с пассажирами занесло на дороге в Новосибирске

Автобус с пассажирами занесло на дороге

В четверг, 5 ноября, в Калининском районе Новосибирска пассажирский занесло на дороге. Это произошло в микрорайоне «Родники» автобус маршрута № 18 встал поперек дороги и перекрыл полностью три полосы движения.у дома №15 на улице Тюленина.

Об этом сообщили очевидцы в паблике АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной информации в происшествии никто не пострадал.

Автобус встал поперек дороги.

Автомобилисты предположили, что причиной заноса могла стать скользкая дорога.

5 ноября в регионе объявили экстренное предупреждение. Синоптики обещают мокрый снег, метель, гололед и ветер со скоростью 17-22 метра в секунду. Местами его порывы могут достигать 25 метров в секунду. В МЧС просят быть осторожнее — в такую погоду велик риск различных происшествий.