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Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко снялся в сериале. В 7 лет мальчик открыл счет во французском банке для своих гонораров

12:01 05.11.2020 Фото: instagram.com
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Мальчик Саша столько зарабатывает, что сам оплачивает зарплату своей же няне, охранникам, водителям.

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В свои семь лет Саша Плющенко не только принимает в различных шоу, но и зарабатывает на рекламе хорошие деньги

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, известный также как Гном Гномыч, решил попробовать себя в новой творческой сфере. 7-летний Саша получил роль в одном из популярных сериалов. Подробнее об этом — читайте далее в нашем материале.

Наследник звездной пары является известным фигуристом, благодаря трудолюбию и выступлениям в ледовых шоу родителей.

В свои семь лет Саша Плющенко не только принимает в различных шоу, но и зарабатывает на рекламе хорошие деньги. Этих средств хватает, чтобы самому платить зарплату своей же няне, охранникам, водителям. Как призналась Яна Рудковская в шоу "Алена, блин", у ребенка уже есть счет во французском банке. Теперь же Плющенко-младший пробует свои силы в кино.

О том, что мальчик снимается в сериале, он сообщил на своей странице в Instagram. Известно также название проекта — "Чума".

Скоро смотрите меня в нашумевшем сериале "Чума"! Как вы думаете, кого я играю?

— заинтриговал Саша своих поклонников.

На видео Яна Рудковская спрашивает сына, нравится ли ему сниматься в кино, на что он ответил — "да".

Напомним, сюжет сериала "Чума" разворачивается вокруг жителях вымышленного городка Нищбург, запертых в замке на карантине. История о том, как выживать в Средневековье во время чумы.
7-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко снялся в сериале.

Данный комедийный проект также радует своим звездным составом. В съемках сериала приняли участие популярные актеры, а также звезды шоу-бизнеса, YouTube и Instagram: Александр Гудков, Агата Муцениеце, Зоя Бербер, Надежда Сысоева, Иван Охлабыстин, Лолита, Гарик Сукачев, Ольга Бузова и другие.

Источник: hochu.ua

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