Вреден ли сухой корм для котов? Рейтинг сухих кормов премиум класса 2020

Суперпремиальные корма заслуженно считаются лучшими сухими кормами для котов, в этом легко убедиться, если изучить их состав.

Сухой корм для котов супер-премиум класса довольно дорогой, но сытный, поэтому расходуются экономно

Многие владельцы кошек считают, что лучшие сухие корма для котов нужно искать среди продукции класса супер-премиум, и это мнение обосновано. Сухой корм для котов супер-премиум класса довольно дорогой, но сытный, поэтому расходуются экономно, а главное — помогает поддерживать здоровье кота, хорошее состояние шерсти. Даже в ближайшем супермаркете можно найти пару десятков рационов, которые относятся к этой категории, ассортимент интернет-магазинов зоотоваров еще шире. С одной стороны, богатый выбор радует, с другой — озадачивает. Найти лучшие предложения среди всего этого разнообразия поможет рейтинг сухих кормов для котов.

Какой сухой корм для котов бывает

Прежде чем изучать составленный на основе анализа состава и стоимости кормов для котов супер-премиум класса рейтинг, нужно разобраться, какие вообще корма для кошек существуют и чем они различаются. Сухие корма для котов обычно делятся:

по возрастам — для котят, активных взрослых, в некоторых брендах есть линейка для пожилых котов;

по потребностям — базовые, специализированные, у ряда производителей также лечебные;

по составу — с обычной и беззерновой формулой, гипоаллергенные (такое деление есть не у всех).

Также есть деление на классы:

корма эконом привлекают низкой ценой, но их состав нельзя назвать идеальным;

премиум — средняя категория с хорошим составом, высоким содержанием мясных ингредиентов, доступной ценой;

супер-премиум стоит выше среднего за счет использования более дорогих, отборных ингредиентов, а также более высокого содержания мяса и мясных ингредиентов, полезных овощей, трав;

корма холистик еще называют биологически соответствующими, они идеально сбалансированы. Но у них есть существенный недостаток — высокая цена. Также их сложно найти в обычных местах продаж.

Суперпремиальные корма заслуженно считаются лучшими сухими кормами для котов, в этом легко убедиться, если изучить их состав. Состав детальный, часто указано % содержание главных ингредиентов, происхождение мяса (какого животного, сухое или свежее). В корм обязательно входит мясо или рыба, причем используются лучшие кусочки — мякоть, филе. Некоторые производители применяют технологию, которая позволяет добавлять в сухой корм для котов супер-премиум класса свежее мясо с максимальной сохранностью питательных веществ. В этом классе есть линейка беззерновых кормов для кошек с непереносимостью глютена, чувствительным пищеварением. В обычных кормах в основном используются дорогие злаки с высокой питательной ценностью, которые хорошо перевариваются, не вызывают аллергии. Корма супер-премиум отличаются богатым составом, в который помимо основных ингредиентов обязательно входят функциональные добавки для здоровья. Технологические добавки (антиоксиданты, консерванты) исключительно натуральные.

Вреден ли сухой корм для котов?

У сухих промышленных кормов есть ряд преимуществ перед домашними рационами —оптимально сбалансированный состав и удобство использования. Самостоятельное приготовление еды для котов в домашних условиях требует затрат времени, труда и дополнительных ресурсов (электричество, газ, вода), а сухие рационы готовы к употреблению. От влажных кормов их выгодно отличает высокая концентрация питательных веществ и возможность продолжительного хранения после вскрытия упаковки. Важно помнить, что коту, который ест сухой корм, нужно обеспечить постоянный доступ к чистой, свежей воде. Такие рационы абсолютно безопасны и полезны для здоровья, но это касается только качественной продукции. Поможет выбрать качественный корм для котов супер-премиум класса рейтинг, приведенный ниже.

Лучший сухой корм для котов супер-премиум класса

В рейтинг кормов для котов включены базовые рационы для взрослых животных.

Purina Pro Plan Cat Adult Original Chicken, 36/16*. Список ингредиентов открывают курятина (21%) и сухой протеин из птицы (неизвестно, какой). За ними идут пшеница, рис, кукурузный глютен. Также корм содержит пшеничный глютен, кукурузу, животный жир (какой конкретно, не сказано), рыбий жир, яичный порошок (источник белков, аминокислот), корень цикория (источник пребиотиков), витамины, минералы, аминокислоту аргинин, дигест (гидролизат белка, натуральный усилитель вкуса). Из технологических добавок также используются ортофосфорная кислота, пропилгаллат, бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуол. Цена за 1 кг — 217-270 грн.

Josera Cat Culinesse, 31/13*. На 1 месте в составе сухой белок из птицы, вид птицы и % содержание не указаны. На 2-3 месте злаки (рис и зерна кукурузы), на 4 — Grieben, продукт переработки говядины и свинины, источник животного белка. Также корм содержит мякоть свеклы, жир домашней птицы, гидролизат белка и сухую печень (для всех ингредиентов не указано, из какой именно птицы они получены), 6% сухого лосося, 0,5% масла лосося, минералы, витамины. Цена 1 кг — 151-240 грн.

Optimeal Cat Adult High in Veal, 34/16*. На первых позициях в составе мясные ингредиенты – 14% телятины (фарш из бескостного мяса, добавляется в свежем виде), минимум по 11% сухого белка из курицы и индейки. За ними следуют рис, ячмень. Также в состав входят кукурузный белок, кукуруза, коричневый рис, жир курицы, гидролизаты животного белка и печени курицы, мякоть свеклы, масло лосося, яичный порошок. Корм обогащен добавкой трав, ягод, пребиотиками МОС (Actigen), бета-глюканами (MacroGard). Эти добавки объединены в комплекс Immunity Support Mix для укрепления иммунитета. Цена за 1 кг — 160-232 грн.

Royal Canin Exigent Savour Sensation, 33/16*. Процентное содержание ингредиентов не указано, но на 1 месте кукуруза, на 2 сухое мясо птицы (неизвестно, какой), далее идут рис, растительные белки высокой усвояемости в форме изолята, животные жиры (происхождение не конкретизировано), кукурузный глютен. Также корм содержит клетчатку, жом свеклы (клетчатки всего 3,5%), соевое масло, масло огуречника (источники омега-кислот), минералы, дрожжи, пребиотики ФОС. Цена 1 кг 248-304 грн.

Brit Care Cat Lucky I am Vital Adult, 35/16*. В первую пятерку ингредиентов входят 3 источника животного белка, занимают 1, 3 и 5 место в составе. Это 22% сухой курятины, 20% куриного филе и 6% сухой индюшатины. На 2 месте рис, на 4 — рисовые отруби. Также корм содержит жир и печень курицы, сушеные яблоки, масло лосося, добавки дрожжей, подорожника, облепихи, МОС и ФОС, аминокислоты, омега-кислоты, витамины, минералы, натрия гексаметафосфат. Цена за 1кг — 185-283 грн.

*% белков/жиров.

Отзывы покупателей о сухих кормах для котов супер-премиум класса

Отзывы о корме Purina Pro Plan Cat Adult Original Chicken

"Брала ранее с лососем, очень понравился. С курицей ест, но не с такой охотой, как с лососем".

Отзывы о корме Josera Cat Culinesse

"Ну очень нравится моей кошеньке. Рекомендуем".

Отзывы о корме Optimeal Cat Adult High in Veal

"Котик без ума от этого корма)) Уже больше года его покупаем, и не надоедает".

Отзывы о корме Royal Canin Exigent Savour Sensation

"Кошка привередлива в еде, миксую его с Orijen, через раз даю и тот и тот корм, небольшая, но экономия".

Отзывы о корме Brit Care Cat Lucky I am Vital Adult

"Хороший корм. Из почти всей линейки этот на втором месте по предпочтениям кошки. На первом Cheeky".

Рейтинг поможет в выборе корма для кота

Рейтинг сухих кормов для котов супер-премиум класса — полезная информация для тех, кто подбирает корм для своего питомца. Он помогает сравнить состав и цену разных кормов, узнать сильные и слабые стороны продукции определенных производителей. Но, помимо рейтингов, ориентироваться нужно на индивидуальные потребности и предпочтения кота.

Источник: hochu.ua