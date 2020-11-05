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Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Прибайкалье

13:47 05.11.2020 Фото: avatars.mds.yandex.net
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Тряска могла ощущаться почти в 20 населенных пунктах Забайкальского края и Бурятии.

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Землетрясение в Прибайкалье

Утром 5 ноября на границе между Бурятией и Забайкальским краем произошло землетрясение в 4-5 баллов, сообщается на сайте Байкальского филиала Геофизической службы России.

Эпицентр располагался в районе населенного пункта Красный Чикой. Здесь интенсивность подземных толчков составила до пяти баллов, в районе населенного пункта Большая речка также на территории Забайкалья – четыре балла. В целом землетрясение могло ощущаться почти в 20 населенных пунктах Забайкальского края и Бурятии.

В МЧС напоминают, что землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.

Источник: irk-today.turbopages.org

землетрясение эпицентр
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