Что нужно успеть сделать каждому до конца 2020 года, рассказал нумеролог. Узнай по месяцу рождения, как расставить приоритеты до 2021 года

Люди, которые родились в апреле, должны решить вопросы, связанные с недвижимостью. Светлана Корченко уверяет — перед вами очень благоприятный период.

Людям, рожденным в любом месяце стоит беречь здоровье и с новыми силами начать 2021-й год

До Нового года осталось всего два месяца. Самое время решить все незавершенные дела! Но за что же взяться в первую очередь? Оказывается, что для людей, родившихся в разные месяцы, приоритеты также отличаются.

2020-й — год контрастов. Но есть еще 2 месяца, чтобы улучшить ситуацию. Нумеролог Светлана Корченко вычислила, на чем стоит сосредоточиться до конца года.

По словам нумеролога, людям, которые родились в январе, до Нового года необходимо провести ревизию своей жизни. Условно говоря, выбросить старое и хорошо обдумать, какими новыми делами они могут заняться. При этом избавиться стоит не только от ненужных вещей, но и от токсичных людей.

Для тех, кто родился в феврале, очень важно соблюдать баланс и равновесие. Однако, нумеролог уверяет, до конца 2020-го года с этими людьми будут происходить ситуации, которые могут вывести человека из равновесия. Поэтому покой и умеренность должны стать вашими лучшими друзьями!

Людям, которые рождены в марте, очень важно ограничить себя от любых зависимостей. Именно в этот период различного вида зависимости могут быть очень опасными. Все, которые имеют токсический характер, нужно постараться убрать из своей жизни.

нумерология

Люди, которые родились в апреле, должны решить вопросы, связанные с недвижимостью. Светлана Корченко уверяет — перед вами очень благоприятный период, могут даже быть события, которые поспособствуют решению этих вопросов. Поэтому продавайте лишние метры и гектары, покупайте новые, оформляйте документы и можете даже начать что-то обустраивать и ремонтировать.

Для тех, чей день рождения приходится на май, сейчас замечательный период для самореализации и творческого развития. В жизни могут появляться проекты, которые будут требовать нестандартного, необычного подхода, выходить за рамки привычного мышления. Поэтому внесите в привычное жизненное течение нечто невероятное, добавьте красок. В конце концов, хоть рисуйте, хоть танцуйте — главное, творить.

Те, кто родился в июне, могут почувствовать внутренний кризис. Поэтому важным шагом может стать визит за помощью к психологу, а возможно, следует сосредоточиться и разобраться со своим психологическим состоянием самостоятельно. Душа просит тишины, медитации и размышлений — дайте ей это.

нумеролог

Люди, которые родились в июле, в конце года смогут изменить направление в более яркую сторону проявления своей личности. Это могут быть какие-то проекты, где человек будет ярко себя проявлять. Главное — не пропустите момент.

Рожденные в августе по тем или иным причинам вынуждены будут заниматься вопросами семьи. Возможно придется решить какие-то конфликты, моменты коммуникации с родственниками, с детьми. Но весь негатив лучше оставить в 2020-м году.

Людям, которые рождены в сентябре, жизнь будет предлагать возможности, которые позволят выйти за рамки. Вы должны немножко встряхнуться, возможно, куда-то уехать, хотя бы на дачу или в пригород. Сменить обстановку в этот период — очень важно.

нумеролог

Если ваш день рождения в октябре будьте готовы к тому, что больше внимания потребуют дети. Вы можете реализовать себя в сфере с детьми. А если есть возможность помочь детям — сделайте это, затем эти действия вернутся добром — уверяет нумеролог.

В конце года людям, рожденным в ноябре, понадобятся навыки коммуникативных связей. Крайне важным станет то, как вы говорите, с кем вы говорите, что вы говорите. Ведь в одном случае язык до Киева доведет, а в другом — до неприятностей.

А те, кто родился в декабре, должны будут навести порядок в отношениях с женщинами старшего возраста. Будь то мама, будь то свекровь, будь то теща, коллеги по работе старшего возраста — именно с женщинами.

Но главное, рожденным в любом месяце стоит беречь здоровье и с новыми силами начать 2021-й год.

Источник: hochu.ua