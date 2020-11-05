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День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 6 ноября 2020 года: История чудесного лика Богоматери

13:47 05.11.2020 Фото: wikimedia.org
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В храме Преображения есть образ Мой, именуемый «Всех скорбящих Радость». Призови к себе с этим образом священника и помолись: и ты получишь исцеление от своей болезни».

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Святая икона Богородицы «Всех скорбящих Радость» стала известна с 1688 года
Сюжет: Православные обряды
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День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 6 ноября 2020 года: История чудесного лика БогоматериКакой сегодня церковный праздник? Что запрещено делать 5 ноября 2020 годаЕщё 384 новостей

Святая икона Богородицы «Всех скорбящих Радость» стала известна с 1688 года, когда от нее, в царствование царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, совершилось чудесное исцеление родной сестры патриарха Иова, Евфимии, жившей в Москве на Ордынке и страдавшей долгое время неизлечимой болезнью.

Однажды, пробудясь рано по утру, она долго и усердно призывала на помощь Спасителя и Божию Матерь. После молитвы болящая услышала голос: «Евфимия! В храме Преображения есть образ Мой, именуемый «Всех скорбящих Радость». Призови к себе с этим образом священника и помолись: и ты получишь исцеление от своей болезни».

Пришедши в себя, больная узнала от родственников, что действительно в храме Преображения на Ордынке в Москве есть икона Богоматери «Всех скорбящих Радость». Она подняла эту икону к себе в дом и получила исцеление. Это чудесное исцеление совершилось 24 октября, а потому и празднество иконе установлено 24 октября (6 ноября по новому стилю).

В 1711 году великая княжна Наталия Алексеевна, из благоговения к иконе «Всех скорбящих Радость», сделала с нее список, взяла с собой в Петербург и поставила в домашней церкви Воскресения Христова, бывшей при дворце царевны. При этом дворце устроена была богодельня с особым отделением для приема младенцев, которое являлось первое в своем роде, до основания воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве.

По иному сказанию, в дворцовую церковь Наталии Алексеевны в царствование императрицы Елизаветы Петровны чудотворная икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» была перенесена из Москвы, потом поставлена в новый храм, по высочайшему повелению воздвигнутый в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

В этот храм на поклонение иконе Божией Матери с благоговением стекаются верующие из разных мест, в великом числе: к ней приходили для молитвы почти все особы царского семейства, начиная с императрицы Екатерины II.

Источник: calend.ru

Всех скорбящих Радость икона исцеление молиться праздник Празднование в честь иконы Божией Матери
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