Выламывают дверь, матерят, обманывают: Как покупают лекарства во вторую волну COVID-19 жители Новосибирска, призналась фармацевт. История из первых уст

"Другим приходится брать больше смен, человеческих сил не хватает, мы просто не справляемся", - говорит Алла.

Пустые полки фармацевтических компаний в Бердске

«Курьер. Среда. Бердск» уже не раз писал о наличии антибиотиков, витаминов C и D, градусников в аптеках Бердска, но, 4 ноября, в редакцию обратился фармацевт одной из популярных аптек Новосибирска, которая рассказал о ситуации изнутри.

Алла (имя вымышленное - прим. ред.) работает в аптеке уже больше 3-х лет, говорит, что такой аховой ситуации никогда не было. Девушка только вчера закрыла больничный лист, но на работу страшно выходить.

-Если даже рассматривать сеть наших аптек, то в каждой из них есть как минимум 2 фармацевта, которые сейчас болеют. Другим приходится брать больше смен, человеческих сил не хватает, мы просто не справляемся,- сетует девушка.

Огромный наплыв людей, это ещё полбеды. Большая часть покупателей аптек всячески изворачивается, чтобы получить дефицитные антибиотики.

-Люди приносят поддельные или прошлогодние рецепты на лекарства, пытаются подсунуть назначение врача, которые было выписано для их близких родственников. Когда начинаем выяснять, что рецепт недействительный, доходит до того, что слышим мат в адрес аптеки и фармацевтов, - заверяет Алла.

Девушка жалуется, новосибирцы не понимают, что не всегда при болезни нужно пить антибиотики, а если здоровому человеку удалось обмануть фармацевта, то лекарства может не хватить на тяжелобольного, он просто может умереть без необходимого для выздоровления препарата.

-Я сама когда заболела, бегала по аптекам искала лекарство, нашла нужные только на третий день. Многие уверены, мы антибиотики, витамины, градусники отложили себе и своим родственникам, кто-то вообще обвиняет, что мы торгуем ими из-под прилавка. Но лекарства просто нет у поставщиков, а термометры раскупают больницы, - искрение поделилась фармацевт.

Сибиряка уверяет, она уже привыкла к обвинению в хамстве, к ненормативной лексики по отношению к себе. Но адаптироваться к тому, что люди выламывают дверь аптеки во время обеденного перерыва, так и не удалось.

- Мне очень страшно, - резюмирует Алла.

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