Препарат для борьбы с ожирением разработали ученые

Ученые создали антитело для борьбы с ожирением

Американские ученые создали антитело, однократная инъекция которого помогает ускорить метаболизм и снизить вес. Результаты их исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Экспериментальное антитело длительного действия BFKB8488A имитирует действие гормона, который отвечает за обмен веществ, расход энергии и пищевое поведение. В исследовании ученых приняли участие 60 человек с избыточным весом или ожирением. Их поделили на две группы: одной давали настоящий препарат, а другой — плацебо.

Выяснилось, что однократная инъекция антитела дала эффект длительностью в 60 дней. Исследователи зафиксировали у испытуемых, которые получали настоящий препарат, снижение веса на 1,2 килограмма по сравнению с 0,28 килограмма в группе плацебо.

Участники принимали калорийно сбалансированную пищу, при этом они отметили отторжение сладкой еды, а через неделю после введения препарата кардиометаболические параметры, упало потребление углеводов. Клинические испытания антитела будут продолжаться, однако уже сейчас ученые отмечают его способность бороться с метаболической дисфункцией у людей с ожирением, а также корректировать их пищевое поведение.