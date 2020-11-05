Назвал провокаторами оправдывающих насилие Путин

Межнациональные отношения становятся предметом спекуляций в мире и на них пытаются паразитировать экстремисты, добавил он.

Путин назвал провокаторами оскорбляющих чувства верующих и оправдывающих насилие

России необходимо не допускать провокаций на почве межконфессиональных разногласий, заявил президент страны Владимир Путин.

В День народного единства, 4 ноября, глава государства проводит встречу в формате видеоконференции с представителями религиозных конфессий.

По словам президента, благодаря патриотизму и сплоченности россияне объединяются, поэтому жители страны независимо от вероисповедания «исторически доказали свой выбор жить в согласии».

Межнациональные отношения становятся предметом спекуляций в мире и на них пытаются паразитировать экстремисты, добавил он.

«Ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная, и видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость», — подчеркнул Путин.

России надо сделать всё, чтобы избежать подобного, заключил президент.

В День народного единства глава государства вместе с представителями молодежных организаций возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. После этого Путин пообщался с ребятами.

Кроме того, он побывал в новом Музее археологии Чудова монастыря.

В этот день Путин также одним из первых услышал звон новых колоколов на Спасской башне Кремля. Их установили в ночь на 9 октября, чтобы дооснастить звонницу новыми колоколами. Всего добавили 12 новых колоколов.