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Накопили "под матрацем" 12 триллионов рублей жители России

14:00 05.11.2020 Фото: pixabay.com
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Большой "навес" наличных на руках населения создает инфляционные риски.

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Граждане и бизнес в России накопили "под матрацем" 12 триллионов рублей
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий по состоянию на 1 октября превысила 12 триллионов рублей, увеличившись за год на рекордные 28,3 процента, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Согласно данным Банка России, денежный агрегат М0, отражающий сумму наличных денег вне банковской системы, по состоянию на 1 октября достиг 12,1 триллиона рублей.
"Наличные деньги вне банковской системы на 1 октября продемонстрировали рекордный рост — 28,3 процента в годовом выражении. Такого не было по крайней мере с 2012 года. Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1 процента", — сказал аналитик.

Это не специфика России — из-за режима самоизоляции спрос на наличность глобально вырос по всему миру, обратил внимание управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
Основной вклад в прирост объема наличных внесли март (рост 5,9 процента за месяц) и апрель (6,6 процента). Это связано с паническими настроениями начала эпидемии и кризиса, когда граждане массово забирали деньги из банков, полагает Осадчий. Сейчас этот процесс замедлился: в месячном выражении прирост объема наличных за сентябрь составил всего один процент.
Большой "навес" наличных на руках населения создает инфляционные риски, предупреждает Осадчий.

Источник: РИА Новости

наличные рубль
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