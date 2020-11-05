Зачем порт FESCO на Дальнем Востоке возьмет «Росатом», стало известно

«Росатом» возьмет в управление порт FESCO на Дальнем Востоке

«Росатом» получит в управление Владивостокский морской торговый порт — главный актив группы FESCO. Входить в капитал компании, в которой уже несколько месяцев идет корпоративный конфликт, госкорпорация пока не планирует.

С предложением «начать системное взаимодействие» к «Росатому» обратился президент группы FESCO Аркадий Коростелев. В письме, которое топ-менеджер направил главе госкорпорации Алексею Лихачеву на прошлой неделе (документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к группе), перспективность такого партнерства объясняется так:

FESCO уже обеспечивает перевозку более 30% грузов (или более 10 тыс. т) для строящихся АЭС за рубежом;



в «условиях высокой конкуренции рынка и геополитической турбулентности» Коростелев видит перспективы в объединении усилий компаний по развитию Северного морского транзитного коридора (часть программы по развитию Северного морского пути (СМП), оператором которого является госкорпорация). Как напоминает топ-менеджер, FESCO ежегодно в рамках северного завоза доставляет более 200 тыс. т грузов на территорию Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Мощности FESCO позволяют «сформировать арктическую логистику и содействовать успешному исполнению» программы развития СМП, уверен он.

В госкорпорации, как утверждают источник РБК, знакомый с деталями переговоров, и собеседник в «Росатоме», проект одобрен. Партнерство, о котором планируется объявить в ближайшее время, предусматривает, в частности:

в начале следующего года «Росатом» станет управляющей компанией для Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) — основного актива FESCO;

госкорпорация будет принимать участие в инвестиционной программе по развитию порта. Сумму возможных инвестиций собеседники РБК не раскрывают. Но один из них напоминает, что минувшим летом на заседании международного общественного совета СМП гендиректор логистического оператора «Росатома» «Русатом Карго» Александр Неклюдов говорил, что в один транспортно-логистический узел госкорпорация готова инвестировать $274,5 млн.

Представители «Росатома» и FESCO подтвердили факт заключения соглашения, но от дальнейших комментариев отказались.

Что происходит в FESCO

Уже несколько месяцев в FESCO продолжается корпоративный конфликт. Один из крупнейших акционеров компании, Зиявудин Магомедов (владеет 32,5% FESCO), который с марта 2018 года находится под арестом, обвиняет своих партнеров и менеджмент в «рейдерском захвате группы». В начале октября 2020 года стало известно, что группа инвесторов консолидировала 33,9% FESCO, выкупив в том числе долю у GHP Group Марка Гарбера. Эта группа, в свою очередь, заявила, что Магомедов вывел из компании более $1 млрд.

В середине сентября сама FESCO подала иск в Лондонский международный арбитражный суд, потребовав от «компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым», вернуть долг по займам, которые ему выдавались на выкуп компании в 2012 году. Кроме того, новые акционеры считают законным назначение главой компании Аркадия Коростелева, но Магомедов утверждает, что он был выбран «без всякого конкурса и обсуждения, которые предусмотрены корпоративными процедурами».

К тому же работники Владивостокского порта в начале октября несколько дней подряд выходили на митинги из-за несогласия с отставкой гендиректора порта Заирбека Юсупова, родственника Магомедова. 5 октября они закидали касками Коростелева и нового руководителя порта Романа Кухарука, приехавших на встречу с коллективом.

Племянник Зиявудина Магомедова — Шагав Гаджиев (член совета директоров FESCO) сказал РБК, что ему неизвестно про соглашение FESCO с «Росатомом» по управлению ВМТП.

Зачем «Росатому» порт

О том, что «Росатом» интересуется мощностями FESCO, стало известно еще в сентябре, но тогда источники РБК говорили, что структуры госкорпорации могут претендовать на долю в компании. Об интересе к FESCO заявляла и группа «Дело», в которой «Росатом» приобрел 30% в конце 2019 года. Но тогда представитель «Дела» говорил РБК, что пока это теоретический интерес. «В первую очередь необходимо дождаться разрешения всех корпоративных споров вокруг FESCO», — отмечал он 28 сентября.

Входить в капитал FESCO госкорпорация «на текущий момент» не планирует, уточняет один из собеседников РБК. «В рамках развития Северного морского транзитного коридора «Росатом» рассматривал различные площадки на Дальнем Востоке, которые могли бы обеспечить евроазиатский обмен под это направление», — поясняет собеседник РБК.

Как следует из летней презентации Александра Неклюдова, посвященной развитию Северного морского транзитного коридора (есть в распоряжении РБК; была представлена на общественном совете), транспортно-логистический узел «Восток» госкорпорация планировала выбрать как раз до конца 2020 года. Тогда же Неклюдов анонсировал, что к развитию этого направления будут привлечены международные партнеры — переговоры о создании СП идут с арабским портовым оператором DP World и логистической компанией Integrated Service Solutions GS (ISS GS, совместное предприятие Creon Energy Fund и Инвестиционной корпорации Дубая). По его словам, совместное предприятие будет заниматься перевозками от Мурманска до Дальнего Востока; переговоры о создании планировалось завершить к концу 2020 года.

Источник: РБК