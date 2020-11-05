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"Власть рухнула": заявили о возможном импичменте Зеленскому в Раде

17:15 05.11.2020 Фото: zagittya.com.ua
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Ранее Конституционный суд Украины отменил ряд антикоррупционных мер в стране.

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Илья Кива: Попрание Конституции её гарантом поднимает вопрос импичмента президента

Действия президента Владимира Зеленского в отношении решения Конституционного Суда имеют признаки конституционного переворота, что даёт основания для поднятия вопроса об импичменте. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива.

«Власть в нашей стране рухнула. Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать её, то стоит один важный вопрос – импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону. Мы готовы говорить об этом вопросе. Я хочу сегодня посмотреть на действия парламента, ведь какое бы решение не вынес Конституционный Суд, мы, депутаты, не можем нивелировать закон только потому, что это кому-то нравится или нет», – отметил он.

Илья Кива подчеркнул, что под внешним влиянием украинская власть фактически совершает конституционный переворот.

«Президент объявил, что готов к незаконным действиям в интересах третьих лиц – послов G7 и партнёров, которые якобы оказывают помощь нашей стране. Помощь, которая заканчивается голодом, нищетой, уничтоженным здравоохранением, потерей территорий и продолжающейся войной. Мы увидели ещё одно подтверждение внешнего управления. Сегодня власти в стране нет», – сказал оппозиционный политик.

Народный депутат также прокомментировал заявление главы государства о вероятности роспуска Верховной Рады. «Мы уже давно говорили, что этот парламент нежизнеспособен, не выполняет свою основную функцию – не отстаивает интересы украинского народа и украинского государства, а действует, как и президент, в интересах третьих лиц и так называемых партнёров. Мы готовы к роспуску парламента и перевыборам», – подчеркнул Илья Кива.

Источник: zagittya.com.ua

импичмент Конституция украина Илья Кива Владимир Зеленский
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