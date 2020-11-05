Главную цель России назвал Путин

В День народного единства президент по видеосвязи пообщался с представителями религиозных конфессий.

Путин заявил, что Россия не стремится кому-то понравиться, ее цель - укрепить себя

Об этом президент РФ заявил на встрече с представителями религиозных конфессий, комментируя необходимость прописывания в конституции понятий семья и защита традиционных ценностей.

Главная цель России не в том, чтобы кому-то понравиться, а в том, чтобы укрепить свое единство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя необходимость прописывания в конституции понятий семья и защита традиционных ценностей.

"Вы сказали, что кому-то не нравится то, что мы делаем. Это очень странно, потому что мы никому не мешаем, но исходим из того, что наша цель - не кому-то понравиться, а цель наша заключается в том, чтобы укреплять себя", - заявил президент, обращаясь к участнику встречи с представителями религиозных конфессий, которая прошла в среду в режиме видеоконференции.

Путин отметил, что имеет ввиду укрепление себя духовно, изнутри. "На основе уважения к другим исходим из того, что так же уважительно будут относиться и к нам", - отметил он.