05.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Главную цель России назвал Путин

13:30 05.11.2020 Фото: pixabay.com
1

В День народного единства президент по видеосвязи пообщался с представителями религиозных конфессий.

% name% title
Путин заявил, что Россия не стремится кому-то понравиться, ее цель - укрепить себя

Об этом президент РФ заявил на встрече с представителями религиозных конфессий, комментируя необходимость прописывания в конституции понятий семья и защита традиционных ценностей.

Главная цель России не в том, чтобы кому-то понравиться, а в том, чтобы укрепить свое единство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя необходимость прописывания в конституции понятий семья и защита традиционных ценностей.

"Вы сказали, что кому-то не нравится то, что мы делаем. Это очень странно, потому что мы никому не мешаем, но исходим из того, что наша цель - не кому-то понравиться, а цель наша заключается в том, чтобы укреплять себя", - заявил президент, обращаясь к участнику встречи с представителями религиозных конфессий, которая прошла в среду в режиме видеоконференции.

Путин отметил, что имеет ввиду укрепление себя духовно, изнутри. "На основе уважения к другим исходим из того, что так же уважительно будут относиться и к нам", - отметил он.

геополитика народ Владимир Путин
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильно сказал?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Накопили "под матрацем" 12 триллионов рублей жители России
14:00 05-11-2020
Накопили
БердскКак попасть на личный прием к мэру Евгению Шестернину в пандемию COVID-19. Секретный номер телефона
13:57 05-11-2020
Как попасть на личный прием к мэру Евгению Шестернину в пандемию COVID-19. Секретный номер телефона
Асинхронный электродвигатель АИР
13:54 05-11-2020
Асинхронный электродвигатель АИР
Как выбрать кафе для поминок
13:51 05-11-2020
Как выбрать кафе для поминок
Транспортные услуги – компания Eurasian Bridge
13:49 05-11-2020
Транспортные услуги – компания Eurasian Bridge
Ландшафтный дизайн – особенности
13:48 05-11-2020
Ландшафтный дизайн – особенности
Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Прибайкалье
13:47 05-11-2020
Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Прибайкалье
День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 6 ноября 2020 года: История чудесного лика Богоматери
13:47 05-11-2020
День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 6 ноября 2020 года: История чудесного лика Богоматери
Подарочные сертификаты в СПА салон – беспроигрышный презент
13:46 05-11-2020
Подарочные сертификаты в СПА салон – беспроигрышный презент
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
13:46 05-11-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу