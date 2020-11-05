Реку Обь назвали самой грязной в России

Обь вошла в десятку самых грязных рек

От Колымы до Терека.

Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ» Минприроды представляет раз в год. Десятка самых грязных рек в нем давно неизменна, они разве что меняются местами между собой. Что губит наши реки, выяснял «Огонек».

Обь

Великая сибирская река стала лидером антирейтинга в 2018-м, обогнав Волгу по числу зафиксированных случаев экстремального загрязнения. В Оби — почти вся таблица Менделеева: соединения меди, цинка и марганца, фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот. С нефтепродуктами хуже всего в нижнем течении: предельно допустимые концентрации превышены в 9–10 раз. А кислорода местами в реке недостаточно: всего 1,06 миллиграмма на литр (минимально допустимо — 4 миллиграмма на литр). В 2017-м Обь потеряла питьевое значение, чем обязана заводам Бийска, Барнаула, Новосибирска, Нижневартовска, Нефтеюганска: далеко не все они обзавелись современными очистными сооружениями.

Волга

40 процентов всех загрязненных сточных вод России принимает в себя Волга. Это примерно 2,5 млн тонн в год. И тут виноваты не одни предприятия: не менее 45 млн человек постоянно проживают на берегу этой водной артерии, берут из нее воду для питья и орошения, сливают канализационные стоки, бросают по берегам мусор, оставляют в воде затонувшие корабли. Современная Волга уже не река, а каскад водохранилищ. Череда ГЭС, пропуская через турбины воду, нагревают ее и лишают кислорода. Сейчас Минприроды реализует проект «Оздоровление Волги», его цель — втрое сократить к 2024-му объем сточных вод, попадающих в реку.

Амур

Китайцы называют Амур Хэйлунцзян — Река черного дракона. Эта пограничная река разделяет РФ с Поднебесной и несет на себе антропогенную нагрузку сразу двух индустриальных держав. В Амуре постоянно фиксируются превышения предельно допустимых концентраций нитратов, фенола и патогенных микроорганизмов. Отдельная проблема — золотодобыча: из реки забирают воду для отмывки золота, обратно же отправляют неочищенную жижу. А вот пластик в Реке черного дракона — заслуга китайской стороны, куда более населенной: Амур одна из 10 мировых рек, которые бьют рекорды по этой части.

Днепр

Всего 22 процента длины Днепра приходится на Россию, но, чтобы попасть в «грязную десятку», хватило и этого. Только в Смоленской области РФ число случаев загрязнения малых рек с 2014 по 2018 год выросло в 14 раз. А в нижнем течении Днепра, на Украине, от одной из крупнейших рек Европы остались только воспоминания — местами она напоминает заиленную канаву. Загубили Днепр не только предприятия, но и плотины: водная артерия перегорожена системой ГЭС, естественная регуляция нарушена, берега заболочены, течение замедлилось. Еще над Днепром висит тень Чернобыльской радиационной катастрофы: если потревожить радиоактивный ил в Припяти, он понесет ядовитый шлейф вниз по течению.

Енисей

Судьба Енисея схожа с участью Оби. Крупные предприятия сливают не всегда очищенные стоки в реку, а многочисленное население постоянно использует воду в хозяйстве. Но есть и более страшные загрязнители: на реке в 60 километрах от Красноярска стоит Железногорский горно-химический комбинат, который до 1995-го производил оружейный плутоний (ныне в системе госкорпорации «Росатом»). Крупных аварий, подобных Чернобылю или Фукусиме, там не фиксировали, но были инциденты, в ходе которых топливные стержни начинали плавиться. Есть предположения, что тогда в Енисей попали цезий, стронций, плутоний и америций, а также весьма редкий европий, который используют для контроля реакций в реакторах.

Урал

В 2019 году Уралу был присвоен пятый, самый страшный, уровень загрязнения. В год в реку сбрасывается около 109 млн кубометров отравы, причем наибольший вклад вносит бытовая канализация, есть и промышленные сбросы. Всего 2 процента всех стоков, попадающих в реку, проходят очистку. В итоге в районе Магнитогорска содержание фосфатов превышено в 1,3 раза, нитритов — в 1,2 раза, нефтепродуктов — в 2 раза. По реке за год сносится около 2 млн тонн вредных примесей. В целом во всем Уральском федеральном округе нет ни одного полностью чистого водоема.

Дон

Железо, медь, азот и фенол — все это можно найти в реке Дон. Загрязнение неравномерно, но местами содержание нефтепродуктов превышено в 8 раз, меди — в 11, железа — в 7,5, фосфатов — в 4, нитритного азота — в 5 раз. Одним из источников загрязнения специалисты считают реку Северный Донец, которая течет через Донбасс, а потом впадает в Дон. В нижнем течении Дона фиксируют повышенное содержание нефтепродуктов (местами до 1 грамма нефтепродуктов на литр). В иле реки Темерник (приток Дона) обнаружили рекордное содержание нефтепродуктов: более 10 граммов на килограмм.

Терек

Терек берет начало в высокогорных ледниках Грузии, но, по данным Росгидромета, загрязнение начинается уже там: год от года в воде фиксируют все больше фосфора, железа, органики. Затем Терек попадает в Северную Осетию, где в год фиксируют до трех десятков случаев сильного загрязнения вод. Здесь, считают специалисты, в реку попадает до 72 процентов загрязняющих веществ, что в первую очередь связано с хранилищами горнодобывающих предприятий. Стоки со всех этих отвалов сбрасываются в реку. В итоге только в Северной Осетии у 14 процентов жителей нет доступа к качественной питьевой воде.

Северная Двина

За год в Северную Двину попадает около 150 тонн загрязняющих веществ. Одни только деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные комбинаты сбрасывают около 400 млн кубометров стоков, к ним прибавляются коммунальные предприятия со своими 20 млн кубометров. Есть рекордсмены — например, ОАО «Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат» (СЦБК) дает почти 20 процентов от всех выбросов в Архангельске. С таких производств попадают оксикислоты, лактоны, фенолы, смоляные и жирные кислоты, лигнин, муравьиная и уксусная кислоты. Все эти вещества подолгу не разлагаются, отравляя окружающую среду на многие годы.

Колыма

В воде этой северной реки специалисты находят большие концентрации железа, меди, марганца, не обходится и без фенолов с нефтепродуктами, есть свинец и аммонийный азот. Только за 2018 год зафиксировано 11 случаев сброса загрязненных стоков. Одними из основных колымских загрязнителей могут считаться золотодобытчики. 44 процента воды в Магаданской области используют именно на разработке золота и серебра. Всего в регионе сбрасывается порядка 14 млн кубометров сточных вод, большая их часть в официальных докладах обозначена как «недостаточно очищенные».

Источник: Коммерсантъ