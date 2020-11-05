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"Я была в ужасе от увиденного": беременная рассказала историю болезни COVID-19

13:27 05.11.2020 Фото: instagram.com/kkb.krsk
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Девушка рассказала, что заболела после собственной свадьбы.

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Историю беременной красноярки с коронавирусом опубликовала Красноярская краевая клиническая больница

Красноярка рассказала, как на 7 месяце беременности попала в больницу с двусторонней пневмонией и 20% поражения легких. Пациентка в ужасе от происходящего в стационаре – там она увидела перегруженных медработников и замученных коронавирусом людей.

Историю беременной красноярки с коронавирусом опубликовала Красноярская краевая клиническая больница.

Девушка рассказала, что заболела после собственной свадьбы:

«Весь сентябрь шла активная подготовка к нашей маленькой свадьбе на небольшое количество гостей, все весело и легко. За неделю до нее мы встретились с нашими друзьями, позже у которых обнаружился COVID-19. На свадьбу они приехать не смогли, но так как со всеми гостями мы и так были в близком общении, решили ничего не отменять. Только старшее поколение попросили все отменить и отметить с ними позже»

Первые симптомы – небольшая температура и «щекотание» в груди – появились уже на следующий день после торжества. Спустя еще день у девушки пропало обоняние. Тогда она решила обратиться за медицинской помощью. В поликлинику дозвониться не удалось, и красноярка вызвала скорую.
«Скорая помощь приехала быстро, ко мне поднялась совсем молодая девушка, которой я до конца жизни буду благодарна. Она сразу заподозрила у меня пневмонию и немедля мы поехали в Краевую больницу. Я даже вещи с собой никакие не взяла, думала: "ну что там может быть, признаки минимальны, посмотрят и отпустят"», – продолжает девушка.
Однако КТ показала, что у девушки двусторонняя пневмония – легкие поражены уже на 20%, есть подозрение на коронавирус.
«Страшно подумать, что было бы если я потянула время или в скорой бы та самая девушка не настояла на моей госпитализации», – рассказывает красноярка.

Беременную положили в пульмонологию № 1 краевой больницы. Происходящее в стационаре повергло пациентку в шок:
«Я была в ужасе от увиденного. Сколько больных, их мучения, харканья кровью и бесконечный кашель. Молодые врачи, санитары и медсестры в постоянных бегах и заботах, совсем молодые и так переживающие за каждого болеющего. От всего увиденного у меня был шок, все на кислороде, люди, замученные болезнью. Я такого не видела, всего ужаса не описать, да и вспоминать страшно».
Красноярка пролежала в отделении 9 дней. Говорит, что врачи были к ней очень внимательны:

«Каждый день врачи следили за мной и малышом, проверяли буквально все, каждый день анализ крови, узи, прослушивание сердца ребенка. Главная задача была вылечить меня и не допустить ранних родов или не дай бог замирания беременности. Консилиум врачей подобрал мне правильное лечение, и я быстро и мягко пошла на поправку».

После девушку перевели в «чистое» отделение пульмонологии, где она закончила лечение. Девушка благодарит медперсонал:
«12 дней там заставили поверить, что все доктора, медсестры и санитарочки просто зарабатывают себе святой венец перед Богом! Столько терпения, учтивости и тепла и главное – знания своего дела!»

Источник: tvk6.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
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