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Что можно и что нельзя делать 6 ноября в день иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость»

22:34 05.11.2020 Фото: sputniknews.ru
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Этой иконе молятся в самых отчаянных и тяжелых жизненных ситуациях, молитва дарует верующим надежду и веру в светлое будущее.

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Православная церковь отмечает День иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость"

На Руси в этот день было принято устраивать девичьи посиделки. Девушки пряли и ткали при свете лучины и развлекали друг друга пением и страшными историями

6 ноября (24 октября по старому стилю) православная церковь отмечает День иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость".

Образ был прославлен в 1688 году. По преданию, икона исцелила родную сестру патриарха Московского Иоакима Евфимию Петровну Папину. С тех пор икона почитается как чудотворная.

Описываемое событие произошло 6 ноября (по новому стилю) в одном из московских храмов в Преображенской церкви и поныне находится там.

В память об этом установлено празднование в честь иконы "Всех Скорбящих Радость", а храм на Большой Ордынке, в котором она находилась, стал известен как Скорбященская церковь.

О том, когда и при каких обстоятельствах икона попала в этот храм, точных сведений нет. Предположительно, это произошло в 1685 году, когда церковь была заново отстроена из камня на пожертвования Евдокии Васильевой Акинфовой.

Этой иконе молятся в самых отчаянных и тяжелых жизненных ситуациях, молитва дарует верующим надежду и веру в светлое будущее. Также ее просят об исцелении от различных болезней, помощи в тяжелом финансовом положении и возносят молитвы о семейном счастье.

Также в этот день православные верующие почитают память святителя Афанасия, патриарха Цареградского. На Руси 6 ноября называли "день Афанасия", "Афанасий", "русский светец".

С этого дня начинались зимние посиделки девушек. Девушки ткали, пряли при свете лучины, которую ставили в специальное укрепление – светец. Отсюда и пошло название праздника. А чтобы работа шла быстрее и не было скучно, девушки развлекали себя пением и страшными историями. Собирались обычно каждый вечер, кроме канунов больших праздников и суббот.

Обычно девушки рассаживались в большой избе, хозяйкой которой была пожилая женщина, чаще всего вдова. Ей платили "за наем" деньги, собранные в складчину, или договаривались о выполнении каких-то дел по хозяйству. Хозяйка ставила самовар, а девушки приносили с собой выпечку.

Посиделки начинались с "урочной" работы – каждой из девушек ее мать давала "урок", то есть задание, сколько и какой работы надо выполнить за вечер. Когда все было исполнено, в избу приходили деревенские парни и начиналось веселье: игры, танцы, песни.

Приметы в этот день были связаны с погодой. Так, если лучина трещала – значит, ожидался мороз. Если лучина искрила, но не загоралась, будет оттепель. А если вороны собираются в стаи – это к снегопаду.

Источник: sputniknews.ru

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