Асинхронный электродвигатель АИР

Электродвигатели АИР используют практически во всех отраслях промышленности, а также сельского хозяйства как приводы для вентиляционного оборудования, компрессорных установок и насосов, другого оборудования.

Электродвигатели АИР используют практически во всех отраслях промышленности, а также сельского хозяйства как приводы для вентиляционного оборудования, компрессорных установок и насосов, другого оборудования. Электродвигатель АИР 75 квт вы сможете приоберсти по выгодной стоимости, ознакомившись с каталогом на сайте КОМПАНИЯ УЭСК в любое удобное для вас время. Здесь все удобно распределено в соответствующих категориях. что значительно упростит и ускорит для вас поиск и выбор. Вы сможете ознакомиться с характеристиками, уточнить размеры и даже созвониться со специалистами, чтобы в мобильном режиме компетентно и бесплатно проконсультироваться. Вам ответят на вопросы и помогут сделать верный выбор.

Общепромышленные асинхронные электродвигатели АИР изготавливаются по умолчанию. Возможны электродвигатели на напряжение 380 или 660В, когда шесть клемм в коробке выводов, а также электродвигатели на другое напряжение, которые изготавливаются под заказ. также возможны электродвигатели климатического исполнения У, категории размещения – 2, когда эксплуатация под навесом, отсутствие прямого воздействия осадков и солнечного излучения. А еще – категории размещения 3, когда эксплуатация в закрытых помещения, без регулирования климатических условий.

Режим работы продолжительный. SL – работа двигателя при постоянной нагрузке в течение продолжительного времени для достижения неизменной температуры всех частей.

Степень защиты – IP54 или 55. Содержание нетокопроводящей пыли в воздухе до ста миллиграмм на метр кубический, двигатель защищен от струй воды с любого направления.

Производство электродвигателей с двумя концами вала, встроенными термодатчиками и повышенной точности, а также другие специальные исполнения производятся под заказ.

Благодаря простоте конструкций, асинхронные электродвигатели АИР применяют практически во всех отраслях промышленности, а также сельского хозяйства. Здесь следует выделить и отсутствие подвижных контактов, а также высокую ремонтопригодность и невысокую стоимость.