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Умирающая от рака написала открытое письмо с душераздирающими советами

14:45 05.11.2020 Фото: pixabay.com
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В конце письма женщина отметила, что хотела бы знать эти уроки до того, как заболела.

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Умирающая от рака написала открытое письмо с душераздирающими советами
Сюжет: Онкология
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Жительница Австралии Рут Хант, которая находится при смерти после четырех лет борьбы с раком груди, написала эмоциональное письмо молодой себе, чтобы напомнить всем, что важно в жизни.
Женщине поставили диагноз, когда ей было всего 34 года. После нескольких операций и двенадцати месяцев химиотерапии у нее наступила ремиссия. Вскоре рак вернулся.

Австралийка решила опубликовать письмо в надежде, что ее мысли помогут другим.

"Рак научит тебя, что ты все еще можешь тренироваться, гулять, танцевать, петь, готовить, любить, работать, быть сестрой, девушкой и другом", — обращается женщина сама к себе.

Хант перечислила основные уроки, которые преподала ей болезнь.

—Проси о помощи — это значительно упростит жизнь;

—Рак научит тебя, что семья — это все.

"Дорожите своей семьей и проводите с ней как можно больше времени", — отметила австралийка.

—Меньше стресса.

"Не волнуйся, если ты немного опаздываешь — никто этого даже не вспомнит", — написала Хант.

—Собаки великолепны — иногда просто обнимать своего питомца — одна из величайших радостей жизни;

—Нужно уметь говорить "нет" — это не твоя проблема, если кому-то это не нравится;

—Путешествуй как можно больше и дальше.

В конце письма женщина отметила, что хотела бы знать эти уроки до того, как заболела.

Источник: РИА Новости

онкология рак Совет
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