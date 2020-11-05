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Победу в выборах президента США необходимо отдать Китаю, заявил Дерипаска

15:05 05.11.2020
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3 ноября в Соединенных Штатах прошел день всеобщих выборов.

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Дерипаска счел Китай победителем президентских выборов в США

Бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска заявил, что нынешний президент США Дональд Трамп не сможет переизбраться на новый срок. Своим мнением предприниматель поделился в Telegram-канале.

Он заметил, что несмотря на то, что американскому лидеру «не хочется уходить», ему придется это сделать. Дерипаска добавил, что считает символическим победителем выборов Китай. «Победу нужно отдать Китаю, который не побоялся рискнуть. Похоже, мир еще много раз будет шокирован нестандартными решениями Председателя Си», — написал он.

Ранее телеканал Fox News отметил, что президент США Дональд Трамп показал более высокие результаты в некоторых штатах на текущих выборах, нежели в 2016 году. При этом демократ Джо Байден также показал лучшие результаты, нежели Хилари Клинтон в 2016-м.

3 ноября в Соединенных Штатах прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За пост американского лидера боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

выборы Китай. сша Дональд Трамп Джо Байден Олег Дерипаска
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