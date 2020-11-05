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Спас хозяина от смерти говорящий попугай

15:30 05.11.2020 Фото: pixabay.com
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После случившегося он взял домашнюю птицу и сумку с вещами и быстро покинул дом.

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Говорящий попугай спас хозяина от смерти

Житель Брисбена Антон Нгуен смог спастись во время пожара благодаря своему говорящему попугаю, об этом пишет ABC News.

Возгорание произошло ночью, когда мужчина спал.

"Я услышал хлопок, и Эрик — мой попугай — начал кричать, так что я проснулся и почувствовал запах дыма", — рассказал Нгуен.

После этого австралиец увидел пламя, взял домашнюю птицу и сумку с вещами и быстро покинул дом. При этом мужчина отметил, что не слышал противопожарной сигнализации.
Как сообщили в спасательной службе, попугай предупредил австралийца об опасности, громко выкрикивая его имя, и смог разбудить его еще до того, как сработали датчики дыма.

пожар попугай
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От редакции

Молодец птичка?

Аноним, 05 ноября 2020 16:01
НВР:
Животные сохранили на сегодня ум и рассудок, в отличии от свихнувшегося на своей , "избранности-пупоземельности" и "исключительности" людях!

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